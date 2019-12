Union-Knipser wagt mutigen Bayern-Vergleich

Maja Hitij, getty

Sebastian Andersson spielt bisher eine starke Bundesliga-Saison

Aufsteiger 1. FC Union Berlin ist nach vier Siegen aus den letzten fünf Spielen das Team der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Eine der wichtigsten Säulen bei den Eisernen ist Sturmspitze Sebastian Andersson, der alleine in den letzten vier Ligapartien fünf Treffer beisteuerte.

Der 28-Jährige überzeugt beim Hauptstadt-Klub mit großem Einsatzwillen und Durchsetzungskraft. Selbstbewusst zeigt sich der Schwede aber nicht nur auf dem Rasen, sondern auch in seinen Interviews.

Im Gespräch mit der "Sport Bild" stellte Andersson klar, wie überzeugt er vom Berliner Klassenerhalt ist: "Wenn Sie mich so fragen, ist das doch klar: Union wird in der Liga bleiben. Das ist wahrscheinlicher, als dass Bayern Meister wird", so der Schwede gegenüber der Sportzeitung.

Der Liga-Neuling ist durch seine starken Leistungen in den letzten Wochen bis auf den zehnten Tabellenplatz geklettert. Das Polster auf den Vorletzten und Mitaufsteiger SC Paderborn beträgt schon elf Punkte.

"Bei Union ist es keine One-Man-Show"

Andersson selbst zeigte sich vor allem von der Spielanlage seiner Mannschaft überzeugt: "Wir stehen sehr kompakt, taktisch gut eingestellt. Und wir arbeiten gut zusammen, jeder arbeitet hart für den anderen. Bei Union ist es keine One-Man-Show – es ist eine Teamleistung. Wir haben keine Stars, wir sind immer ein Team", betonte er besonders die mannschaftliche Geschlossenheit, die unter anderem schon zu Siegen gegen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund führte.

Sebastian Andersson ist der treffsicherste Union-Spieler in dieser Spielzeit. Nach 14 Einsätzen im deutschen Fußball-Oberhaus hat er bereits achtmal getroffen und damit ebenso oft wie BVB-Kapitän Marco Reus.