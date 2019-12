Presse: "Dortmund leidet" - Prag feiert "letztes Hurra"

Lars Baron, getty

Die BVB-Fans jubelten, als der Zwischenstand aus Mailand über die Leinwand durchgegeben wurde

Borussia Dortmund zieht nach dem äußerst knappen 2:1-Sieg gegen Slavia Prag ins Achtelfinale der Champions League ein. Im In- und Ausland werden die BVB-Stars Roman Bürki, Jadon Sancho und Julian Brandt hervorgehoben - und das große Glück, das auf Seiten der Schwarz-Gelben lag. Die Pressestimmen.

Borussia Dortmund - Slavia Prag 2:1

Tschechien

Ceské Noviny: Slavia verabschiedet sich mit einem 1:2 in Dortmund aus der Champions League. Slavias Fußballer verloren im sechsten Spiel der Gruppe. Der Sieger des prestigeträchtigen Klubwettbewerbs von 1997 wurde von Jadon Sancho in der 10. Minute in Führung gebracht, Tomas Soucek glich in der 43. Minute aus, aber Julian Brandt entschied die Partie nach einer Stunde. Der Platzverweis von Julian Weigl in der 77. Minute half den Gästen. Die Prager wussten aber schon vor dem Spiel, dass sie als Letzter in der Tabelle landen und sich vom Pokal verabschieden mussten.

Ceská televize: Slavia fällt nach dem Dortmunder Vormarsch. Gegen den großen Favoriten haben sie wieder viele Chancen kreiert sie haben die meisten wieder verpasst und sind wieder ohne Sieg. Slavia hat im Borussen-Stadion sehr gut abgeschnitten, aber am Ende bleibt eine 1:2-Niederlage. Slavia endet in der Gruppenphase mit zwei Punkten nach Unentschieden bei Inter Mailand und in Barcelona. Borussia freut sich über Platz zwei hinter Barcelona.

Aktualne: Das letzte Hurra. Souceks Tor brachte keinen versöhnlichen Abschied von der Champions League. Slavia erzielte im letzten sechsten Spiel der Champions-League-Gruppenphase ein Tor, verlor aber am Ende mit 1:2.

England

The Guardian: Champions League: Ajax und Inter gehen nach Heimniederlagen baden. Dortmund eine Runde weiter, während Ansu Fati zum jüngsten Torschützen avanciert. Borussia Dortmund bezwang Slavia Prag mit 2:1 nach Toren von Jadon Sancho und Julian Brandt, um in die K.o.-Phase einzuziehen und verdrängte Inter Mailand in der Gruppe F auf Rang drei. Durch den Sieg stehen die Deutschen, die sich bei Keeper Roman Bürki für mehr als ein halbes Dutzend Glanzparaden bedanken müssen, mit zehn Punkten auf Platz zwei. Inter verlor mit 1:2 gegen Gruppensieger Barcelona, das im Vorfeld bereits qualifiziert war.

Independent: Ansu Fati und Jadon Sancho brillieren - Ajax scheitert krachend. Jadon Sancho traf und stach erneut heraus, als zehn Dortmunder Slavia Prag mit 2:1 besiegten. Damit qualifizierte sich der BVB für die K.o.-Runde der Champions League. Dortmunds Sieg war aber alles andere als überzeugend. Torwart Roman Bürki musste mehrfach in die Bresche springen und die schlechte Abwehrleistung seiner Vorderleute ausbaden.

Spanien

Mundo Deportivo: Borussia zieht nach wildem Spiel gegen mutiges Slavia ins Achtelfinale ein.

Marca: Dortmund leidet gegen Slavia - aber steht im Achtelfinale. Zum sechsten Mal in den letzten sieben Ausgaben der Champions League steht Borussia Dortmund in der K.o.-Phase. Dieser Erfolg verdeutlicht die Stabilität eines Klubs, der Europa Saison für Saison begeistert. Das Spiel war hart für die Deutschen, gegen ein Slavia, das stets dagegenhielt und sogar zum Ausgleich kam. In der ersten Halbzeit, in der aufgrund der offensiven Spielweise beider Teams mehr Tore hätten fallen können, waren sie dominanter.

AS: Sancho, Brandt und Barcas Gunst bringen Dortmund die Qualifikation.

Schweiz

Blick: BVB dank Brandt und Bürki weiter! Dortmund jubelt im Fernduell mit Inter.

Deutschland

Ruhr Nachrichten: Grandioser Bürki ebnet dem BVB den Weg ins Achtelfinale. Roman Bürki zeigt beim 2:1 gegen Prag eine herausragende Leistung und ebnet dem BVB mit seinen Paran den Weg ins Achtelfinale der Champions League. Lucien Favre reagiert emotional.

kicker: Dank Brandt, Bürki und Barca: BVB im Achtelfinale! Borussia Dortmund hat es geschafft! Die Dortmunder gewannen eine turbulente Partie gegen Slavia Prag mit 2:1, während der FC Barcelona mit einer besseren B-Elf mit 2:1 bei Inter Mailand die Oberhand behielt. Die Westfalen ziehen somit als Gruppenzweiter der Gruppe F ins Achtelfinale ein. Allerdings war das ein große Stück Arbeit für die Schwarz-Gelben, die sich gegen ein mutiges Slavia auf einen starken Schlussmann Bürki verlassen konnten.

Süddeutsche Zeitung: Danke Barca! Borussia Dortmund gewinnt 2:1 gegen Slavia Prag - und profitiert davon, dass Barcelona mit seiner B-Elf gegen Inter Mailand trotzdem ernst macht.

Frankfurter Allgemeine: Brandt, Bürki und Barcelona bescheren BVB. Der BVB hat viel Glück: Der FC Barcelona hilft in Mailand kräftig mit. Zudem rettet sich Dortmund gegen Slavia Prag knapp zum Heimsieg. Der Lohn ist das Achtelfinale der Champions League.

Bild: Dusel-Dortmund! Brandt, Bürki und Barca retten BVB. Glückwunsch, BVB! Danke, Barcelona! 2:1 gegen Slavia Prag. Dortmund schiebt sich dank des Siegtreffers von Brandt (61.) doch noch an Inter Mailand vorbei und schafft es so ins Achtelfinale der Champions League. Die Italiener verlieren gegen die B-Elf von Barcelona (u.a. ohne Messi) 1:2.