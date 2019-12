Watzke fordert weitere Erfolge bis zur Winterpause

Martin Rose, getty

Hans-Joachim Watzke hofft auf Losglück für den BVB

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund will den Schwung von drei Pflichtspielsiegen in Folge mitnehmen und bis zur Winterpause nachlegen.

Von den neun in der Bundesliga noch zu vergebenen Punkten soll der BVB "idealerweise noch ein paar" holen, forderte Watzke im "kicker".

Nach den Erfolgserlebnissen gegen Hertha BSC (2:1), Fortuna Düsseldorf (5:0) und sowie dem 2:1-Sieg im Champions-League-"Endspiel" gegen Slavia Prag, sei die Borussia "insgesamt wieder in der Spur", so der Klub-Chef, die bisherige Saisonbilanz "als Stand absolut okay".

In der Königsklasse habe das Team mit dem Einzug in die K.o.-Runde sein "Soll erfüllt", ergänzte Watzke, "ein Klub wie wir gehört ins Achtelfinale".

Dort hofft der BVB-Boss auf etwas mehr Losglück als zuletzt. "Für die Gruppenphase hatten wir ein Pech wie keine andere deutsche Mannschaft. Ich hoffe, dass es die Auslosung ein bisschen gnädiger mit uns meint."

Die möglichen Dortmunder Gegner heißen allerdings Paris Saint-Germain, FC Liverpool, Manchester City, Juventus Turin und FC Valencia.