HSV-Profi Hinterseer bleibt trotz Tor-Flaute entspannt

Cathrin Mueller, getty

Lukas Hinterseer will mit dem HSV aus der Ergebnis-Krise

Seit dem 21. Oktober wartet Lukas Hinterseer vom Hamburger SV auf einen Treffer. Trotz dieser Tor-Flaute versucht der HSV-Angreifer Ruhe zu bewahren.

"Ich habe das aber auch schon in Ingolstadt oder Bochum erlebt. Du triffst halt manchmal nicht", so Hinterseer gegenüber der "MOPO": "Dann bist du der Depp, eine Woche später stehst du plötzlich genau richtig auf dem Platz, schiebst einen Abpraller in das leere Tor und bist ganz schnell wieder der Held."

Im Sommer wechselte der 28-Jährige ablösefrei vom VfL Bochum zum HSV. Seitdem hat der Österreicher fünf Pflichtspieltore erzielt.

In den vergangenen Wochen lief es jedoch nicht nur bei Hinterseer unrund. Auch der Hamburger SV strauchelt aktuell. Zuletzt mussten die Norddeutschen zwei Niederlagen in Folge einstecken.

"Ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand da einen Code entschlüsselt hat", so Hinterseer über die Situation beim Tabellen-Zweiten: "Es ist generell einfach schwer, gegen tief stehende Mannschaften zu spielen, da läuft man gefühlt immer gegen eine Wand an. Die Gegner haben gesehen, dass es so gegen uns klappen kann."

Vor der Winterpause trifft der HSV in der 2. Bundesliga noch auf den SV Sandhausen und SV Darmstadt 98. "Das wird purer Kampf", versprach Hinterseer nun.