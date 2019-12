Müller-Wohlfahrt verrät Comans Comeback-Plan

Adam Pretty, getty

Kingsley Coman fehlt dem FC Bayern wohl bis zum Jahresende

Der FC Bayern München muss vorerst auf Flügelspieler Kingsley Coman verzichten.

Der Franzose ging am Mittwoch in der ersten Halbzeit beim Champions-League-Gruppenspiel gegen Tottenham Hotspur ohne Fremdeinwirkung an der Seitenlinie zu Boden und musste mit starken Schmerzen im linken Knie nach einer knappen halben Stunde ausgewechselt werden.

Später am Abend veröffentlichte der Rekordmeister die Diagnose: Kapseleinriss im linken Knie, Zerrung einer Bizepssehne und Stauchung des Kniegelenks. Das Knie werde für einige Zeit mit einer Schiene ruhig gestellt, teilten die Münchner mit. Für Coman ist damit zumindest das Fußballjahr 2019 gelaufen.

"Natürlich sind wir alle im ersten Moment erschrocken. Aber Kingsley hat großes Glück gehabt", sagte Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt: "Die Untersuchungen haben ergeben, dass er nur drei Spiele ausfallen und die Rückrundenvorbereitung in Doha mit der Mannschaft bestreiten wird."

Vor seinem Aus gegen die Spurs hatte Coman die zwischenzeitliche Führung für den FC Bayern erzielt (14.).

"Diese Verletzung überschattet das ganze Spiel", sagte Bayern-Coach Hansi Flick. "Im ersten Moment, als er am Boden lag, war ich schon sehr geschockt", sagte Nationalspieler Joshua Kimmich zur unglücklichen Szene von Coman.

Der im Sommer 2015 von Juventus Turin zum Rekordmeister gewechselte Linksaußen bleibt der Seuchenvogel des FC Bayern, nach einem Kapselriss und einem Außenbandriss in der Saison 2016/17 sowie zwei Syndesmosebandrissen im Jahr 2018,

Die Bayern müssen schon langfristig auf die verletzten Lucas Hernández (Sprunggelenk) und Niklas Süle (Kreuzbandriss) verzichten.