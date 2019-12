Wolfsburg verpasst den Gruppensieg

Cathrin Mueller, getty

Der VfL Wolfsburg steht im Sechzehntelfinale der Europa League

Geschont und doch gewonnen: Eine B-Auswahl des VfL Wolfsburg hat die Gruppenphase der Europa League mit einem 1:0 (0:0)-Sieg gegen AS St. Etienne abgeschlossen.

Drei Tage vor dem Gastspiel von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach in der Volkswagen-Arena hielten sich die Niedersachsen dabei aber zurück, die Qualifikation für die Zwischenrunde hatten sie schon am fünften Spieltag unter Dach und Fach gebracht.

Für den Treffer des Tages sorgte in der 52. Minute Paulo Otavio. Der aufgerückte linke Außenverteidiger war mit einem unhaltbaren Schrägschuss aus acht Metern Entfernung unter die Querlatte erfolgreich.

Der Gruppensieg allerdings war nicht mehr erreichbar. Zeitgleich behauptete der belgische Tabellenführer KAA Gent Rang eins in der Gruppe I durch einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen FC Olexandrija aus der Ukraine.

Das war´s! Für die Tabellenführung hat es zwar trotzdem nicht gereicht, aber vielen Dank für den tollen Gruppenphasen-Abschluss, Jungs! Wir freuen uns auf die nächste Runde!💚 #WOBASSE pic.twitter.com/MyHkBINo5A — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 12. Dezember 2019

Vor nur 10.802 Zuschauern trugen aber auch die Gäste wenig zu einem abwechslungsreichen Fußballabend bei. Trainer Claude Puel gönnte ebenfalls mehreren Stammspielern eine Pause, denn auch der französische Rekordmeister hat am Sonntag in Frankreich den Liga-Spitzenreiter Paris St. Germain vor der Brust.

Ginczek erfüllt sich Kindheitstraum

Folgerichtig merkte man beiden Mannschaften von der ersten Minute an, dass sie in dieser Formation noch nie zusammengespielt hatten. Vorsicht war hüben wie drüben Trumpf, viele spannende Aktionen bekam das Publikum nicht zu sehen.

Beim ersten Europacup-Einsatz seiner Karriere fiel somit Daniel Ginczek durch großes Engagement besonders auf. "Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung", hatte der 28-Jährige vor der Partie erklärt.

Ginczek ersetzte Torjäger Wout Weghorst, der ebenso nur auf der Tribüne saß wie Stammtorhüter Koen Casteels. Mannschaftskapitän Josuha Guilavogui drückte zunächst die Reservebank.

Partie nimmt nicht wirklich Fahrt auf

An den wenigen Torchancen war Ginczek meistens beteiligt. Nach exakt einer Viertelstunde traf er per Kopfball den Pfosten, in der 43. Minute war der Stürmer erneut mit dem Kopf zur Stelle, doch St. Etiennes Keeper Jessy Moulin kratzte den Ball gerade noch von der Linie.

Auch nach dem Wolfsburger Führungstor nahm die Partie nicht wirklich Fahrt auf. Zwar wechselte der Tabellen-Achte der Ligue 1 zwei Offensivkräfte ein, doch die Norddeutschen eroberten sich immer mehr Spielkontrolle.

Ginczek und auch dem ebenfalls lange verletzten österreichischen Nationalspieler Xaver Schlager ging zusehends die Luft aus. VfL-Coach Oliver Glasner holte beide in der 64. Minute vom Feld.