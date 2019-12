Jürgen Klopp verlängert beim FC Liverpool

Marc Atkins, getty

Jürgen Klopp bleibt dem FC Liverpool wohl noch lange erhalten

Jürgen Klopp hat seinen 2022 auslaufenden Vertrag beim FC Liverpool um zwei Jahre verlängert.

Der 52 Jahre alte Teammanager gab am Freitagmittag in einer Videobotschaft der Reds bekannt, sich bis 2024 an den Klub gebunden zu haben.

"Wir haben uns entschlossen, das fortzusetzen, was bislang nicht so schlecht gelaufen ist", sagte Klopp in dem 89-sekündigen Video: "Wir lieben es, hier zu sein. Es ist ein wunderbarer Verein, in dem wir uns wie zu Hause fühlen. Es war der richtige Zeitpunkt. Es waren keine schwierigen Verhandlungen. Wir konnten es geheim halten, was heutzutage außergewöhnlich ist. Wir sehen uns - von heute an noch häufiger."

Rückblickend sagte der Ex-BVB-Coach: "Als der Anruf im Herbst 2015 kam, hatte ich das Gefühl, dass wir perfekt füreinander sein würden. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass ich das unterschätzt habe. Nur weil ich komplett überzeugt bin, dass sich unsere Zusammenarbeit weiterhin perfekt ergänzen wird, kann ich diese Zusage bis 2024 machen. Wenn ich das nicht glauben würde, könnte ich nicht verlängern."

Der frühere Meistertrainer von Borussia Dortmund hatte sich dem FC Liverpool im Oktober 2015 angeschlossen, sein bisheriger Vertrag beim souveränen Tabellenführer der Premier League war bis 2022 datiert.

Der FC Liverpool wartet seit 1990 auf den Gewinn der englischen Meisterschaft und führt die Tabelle in der Premier League nach dem 16. Spieltag mit acht Punkten Vorsprung auf Leicester City und 14 auf Titelverteidiger Manchester City an. Im Mai gewann Klopp mit Liverpool zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte die Champions League.