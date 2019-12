Klinsmann und Streich loben sich gegenseitig

Lars Baron, getty

Christian Streich lobte Jürgen Klinsmann

Die Trainer Jürgen Klinsmann und Christian Streich haben sich vor dem direkten Duell in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15:30 Uhr) gegenseitig großen Respekt gezollt.

Klinsmann kenne er zwar nur aus dem Fernseher, aber der Hertha-Coach sei "eine spannende Persönlichkeit im deutschen Fußball", meinte Freiburgs Trainer Streich. Klinsmann gab das Lob am Freitag zurück: "Christian ist ein Charaktertyp. Was er in Freiburg aufgebaut hat, ist phänomenal."

Punkte gönnt Klinsmann seinem Trainerkollegen am Samstag im Berliner Olympiastadion aber keine, denn die benötigt er nach zwei Spielen ohne Sieg zum Einstand (ein Punkt) noch viel dringender.

"Wir sind heiß, wir brauchen Punkte", sagte Klinsmann: "Jetzt brauchen wir einen Dreier. Wir wissen sehr wohl um die Qualitäten der Freiburger, aber wir haben uns sehr gut drauf vorbereitet."