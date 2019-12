Wie Bastian Oczipka Schalkes Talente aussticht

sport.de

Bastian Oczipka ist aktuell der Dauerbrenner beim FC Schalke 04

Bastian Oczipka ist in dieser Saison einer der großen Gewinner beim FC Schalke 04 und verpasste noch keine einzige Minute in Pflichtspielen. Auch gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (ab 18:00 Uhr im Liveticker) wird er aller Voraussicht nach in der Startelf der Königsblauen stehen. Zwei Talente haben wegen der starken Leistungen des 30-jährigen Linksverteidigers allerdings keine Aussicht auf Einsatzzeit.

In dieser Woche nahm sich Bastian Oczipka eine kleine Auszeit für ein wichtiges Thema.

In seiner Eigenschaft als Botschafter der Special Olympics NRW weilte der Vater eines kleinen Sohnes bei einem vom FC Schalke 04 mitorganisierten Trainingsprogramm für 45 Förderschüler mit geistiger Behinderung in Gelsenkirchen.

"Ich finde es großartig, mit welcher Freude, Ehrgeiz und Fairness die Kinder hier Fußball spielen", freute sich Oczipka gegenüber den "Ruhr Nachrichten". Das gemeinsame Spielen von Menschen mit und ohne Behinderung sei "eine tolle Gelegenheit, Barrieren abzubauen".

Sehr viel Zeit dürfte Oczipka, der sich bereits seit längerem bei Special Olympics NRW engagiert, für seine karitative Tätigkeit aktuell nicht haben. Zu gefragt ist er in dieser Saison auf dem Fußballplatz.

Bastian Oczipkas Rolle beim FC Schalke 04 überrascht

Für Schalke absolvierte der Routinier bislang alle 14 Bundesligaspiele sowie beide Partien im DFB-Pokal von der ersten bis zur letzten Minute. Mit seiner defensiven Souveränität und seinem Offensivdrang (schon vier Torvorlagen) ist Oczipka links in der Viererkette für Trainer David Wagner unverzichtbar. Am Aufschwung des Fast-Absteigers der Vorsaison hat der 239-fache Bundesligapieler maßgeblichen Anteil.

Wer im Sommer Geld darauf gewettet hätte, dass Oczipka in dieser Spielzeit neben Torhüter und Kapitän Alexander Nübel der Dauerbrenner auf Schalke sein würde, könnte sich heute wohl über ein hübsches Sümmchen freuen.

Zwar war der frühere Leverkusener und Frankfurter auch unter Wagners Vorgängern Domenico Tedesco und Huub Stevens in der abgelaufenen Saison überwiegend Stammkraft, nachdem er eine hartnäckige Leistenverletzung überwunden hatte.

Seine Leistungen passten sich allerdings dem schwachen Niveau der Teamkollegen an. Es sei "vieles schief gelaufen, auch bei mir", blickte Oczipka zurück.

Neuer Konkurrent für Bastian Oczipka beim FC Schalke 04

Allzu großes Vertrauen in seine Fähigkeiten schienen die Schalker Verantwortlichen dementsprechend nicht zu haben.

Obwohl mit Eigengewächs Jonas Carls, dem Stevens im April zu seinem Profi-Debüt verhalf, ohnehin noch ein weiterer Linksverteidiger im Kader stand, suchten Sportvorstand Jochen Schneider und Kaderplaner Michael Reschke händeringend einen dritten Spieler für diese Position - und wurden zwei Tage vor Transferschluss beim FC Barcelona fündig.

Juan Miranda, 19 Jahre alt, festgeschriebene Ablösesumme 200 Millionen Euro, kam immerhin mit der Empfehlung von vier Pflichtspieleinsätzen für Barcelonas Profis sowie zahlreichen U-Länderspielen für Spanien auf Leihbasis für zwei Jahre ins Ruhrgebiet.

Nicht wenige Beobachter rechneten damit, dass der als Ausnahmetalent gehandelte Youngster, den angeblich auch Juventus Turin sowie Olympique Marseille verpflichten wollten, Oczipka eher früher als später den Rang als Stammkraft ablaufen würde.

Wie lange spielt Bastian Oczipka noch für den FC Schalke 04?

Doch es kam ganz anders. Miranda wartet auch gut drei Monaten nach seinem Wechsel immer noch auf seinen ersten Einsatz im königsblauen Trikot und steht womöglich vor einer Rückkehr zu Barca im Winter. Auch Carls kam noch kein einziges Mal zum Zug. Und Oczipka? Der spielt und spielt und spielt.

Wie lange der gebürtige Bergisch Gladbacher das noch auf Schalke tut, ist allerdings offen. Am Ende der Saison läuft Oczipkas Vertrag bei den Knappen aus.

Dass die Klub-Führung trotz der aktuellen Top-Leistungen noch nicht konkret in Verhandlungen über eine Verlängerung eingestiegen ist, beunruhigt den erfahrenen Profi nicht.

Oczipka würde gerne auf Schalke bleiben. "Ich habe den Verein schätzen gelernt, auch wenn ich hier teilweise sehr turbulente Zeiten erlebt habe", sagte er.

Tobias Knoop