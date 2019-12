Flick lobt Davies für "enorme Entwicklung"

Sebastian Widmann, getty

Hansi Flick und der FC Bayern treffen am Samstag auf Werder Bremen

Bayern München muss im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Samstagnachmittag auch auf Corentin Tolisso verzichten. Der Mittelfeldspieler falle wegen muskulärer Probleme aus, sagte Trainer Hansi Flick. Zurückkehren wird dagegen der zuletzt angeschlagene David Alaba.

Neben Tolisso fehlt Kingsley Coman wegen seiner Knieverletzung aus dem Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur (3:1), Javi Martínez ist nach der Gelb-Roten Karte in Mönchengladbach (1:2) gesperrt. Auch Mickael Cuisance ist verletzt, langfristig fallen Niklas Süle, Lucas Hernandez und Fiete Arp aus.

Flick wird sein letztes Aufgebot mit vier Spielern aus der U23 auffüllen. Obwohl die "kleinen Bayern" ebenfalls am Samstag (14.00 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern antreten, stoßen Lukas Mai, Oliver Batista Meier, Sarpreet Singh und Joshua Zirkzee zu den Profis.

Über den kommenden Gegner Bremen sagte Flick: "Florian Kohfeldt hat in Bremen sehr gute Arbeit geleistet. Die Mannschaft will Fußball spielen und ist in der Lage, unsere Fehler auszunutzen. Deshalb müssen wir konzentriert in die Partie gehen und wollen die letzten drei Spiele gewinnen."

🗣 Flicks Zielsetzung vor #FCBSVW: "Wir müssen konzentriert zur Sache gehen. Wir wollen das Jahr mit drei Siegen beenden. Es ist nicht einfach, aber wir haben uns das vorgenommen."#FCBayern #Herbstfinale pic.twitter.com/yiIunc4V3B — FC Bayern München (@FCBayern) 13. Dezember 2019

Hier gibt es alle wichtigen Aussagen zum Nachlesen.

+++ Das war's +++

Alle Fragen sind beantwortet, Hansi Flick verabschiedet sich.

+++ Flick über anfällige Abwehr +++

"Am Ende sieht man immer nur die Torchance gegen uns, aber meistens ist die entscheidende Situation schon vorher. Da verlieren wir ein Laufduell oder einen Zweikampf oder verlieren den Ball leichtfertig. Das müssen wir verhindern."

+++ Flick über die Spiele bis Weihnachten +++

"Es ist noch nicht alles perfekt, aber Perfektion ist auch ganz schwierig zu erreichen. Gerade haben wir ein sehr hohes Pensum, wir spielen, regenerieren, spielen, regenerieren. Wir haben noch drei Spiele, die wollen wir gewinnen. Wenn man sich unser Personal anschaut, bin ich froh, wenn danach eine kleine Pause ist."

+++ Flick über seine bisherige Zeit als Cheftrainer +++

"Ich schlafe wieder besser, das ist mir aufgefallen! Ansonsten hat sich wenig geändert, ich habe ein super Team um mich rum, ich versuche viel mit der Mannschaft zu kommunizieren. Das gibt mir die Ruhe und die Gewissheit, alles dafür zu tun, dass wir möglichst gut spielen."

+++ Flick über das Meisterschaftsrennen +++

"Es sind noch so viele Spiele in der Saison. Manchmal wird ja schon nach fünf Spielen Bilanz gezogen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie Fußball spielen kann und in einer Art spielt, bei der es Spaß macht zuzuschauen."

+++ Flick über Coutinho und Davies +++

"Für ihn war es wichtig, seine spielerische Klasse zu zeigen. Er ist auf einem guten Weg, auch wenn es in der Bundesliga teilweise schwierig ist. Am Mittwoch hatte er viele Abschlüsse und dann auch noch sein Tor geschossen, das hat mich gefreut. Alphonso Davies hat in der Defensive sehr gute Aktionen und ist sehr robust. Von dort kann er sich immer mehr mit nach vorne einschalten. Es ist eine enorme Entwicklung, die er in den letzten Wochen genommen hat."

+++ Flick über den Gegner Bremen +++

"Mit Wut kann man nicht viel erreichen. Florian Kohfeldt hat in Bremen sehr gute Arbeit geleistet. Die Mannschaft will Fußball spielen und ist in der Lage, unsere Fehler auszunutzen. Deshalb müssen wir konzentriert in die Partie gehen und wollen die letzten drei Spiele gewinnen."

+++ Flick über Gladbach und das Personal +++

"Klar wäre es für Gladbach und den deutschen Fußball schöner, wenn sie die K.o.-Phase erreicht hätten. Wir haben gerade einen Kader, mit dem wir aktuell kaum drei Wettbewerbe spielen können. Corentin Tolisso fällt aus, Kingsley Coman natürlich auch. David Alaba stößt wieder dazu. Wir werden den Kader natürlich wieder mit Spielern aus der U23 auffüllen, das werden Oliver Batista-Meier, Joshua Zirkzee, Sarpreet Singh und Lukas Mai sein."

+++ Es geht los +++

Hansi Flick kommt im Presseraum an und nimmt Platz. In wenigen Augenblicken startet die PK.

+++ Mit Schwung oder mit müden Beinen? +++

Was folgt auf das überzeugende 3:1 unter der Woche gegen Tottenham Hotspur? Zuletzt riefen die Münchner immer gute Leistungen ab, vergaben ihre Torchancen aber teilweise kläglichst. Dieses Manko stellte der deutsche Rekordmeister in der Königsklasse ab, der Sieg war nie gefährdet.

Den Abschluss der besten Champions-League-Gruppenphase der Vereinsgeschichte trübte allerdings die Verletzung von Kingsley Coman. Ohne Fremdeinwirkung knickte der Franzose um und verletzte sich am Knie. Anfang Januar könne Coman aber bereits wieder mit ins Trainingslager fahren, verriet Mannschaftsarzt Müller-Wohlfahrt.

+++ Personalengpass beim FC Bayern +++

Nicht nur Coman fällt gegen Bremen aus, auch die Langzeitverletzten Niklas Süle, Lucas Hernández, Fiete Arp und Mickael Cuisance stehen nicht zur Verfügung. Zudem fehlt Javi Martínez gelb-rot-gesperrt, David Alaba pausierte in der Champions League angeschlagen. Flick stehen also nur 13 gesunde Feldspieler zur Verfügung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Nachwuchstalente aus der zweiten Mannschaft ihre Chance bei den Profis erhalten, ist hoch.

+++ Werder Bremen in der Krise +++

Nur ein Sieg aus den letzten zehn Bundesliga-Partien, Rang 14, zwei Punkte vor dem Relegationsplatz: Werder hinkt den eigenen Ansprüchen bislang weit hinterher. Zuletzt setzte es eine Last-Minute-Niederlage gegen Aufsteiger Paderborn. Immerhin kann Trainer Florian Kohfeldt wieder auf Abwehrchef und Kapitän Niklas Moisander bauen. Leonardo Bittencourt ist dagegen krank und für das Spiel gegen den FC Bayern fraglich.