Obacht, BVB: Solskjaer macht Haaland zur Chefsache

Andreas Schaad, getty

Erling Haaland soll auf dem Einkaufszettel des BVB, von RB Leipzig und Manchester United stehen

Unter der Woche wurde bekannt, das Erling Haaland von RB Salzburg mit dem Bundesliga-Duo Borussia Dortmund und RB Leipzig verhandelte, nun droht dem BVB und den Sachsen jedoch namhafte Konkurrenz. Mit einem Premier-League-Klub sollen konkrete Gespräche stattgefunden haben.

Manchester United befindet sich laut "Daily Mail" mit dem Offensiv-Talent im Austausch. United-Teammanager Ole Gunnar Solskjaer soll am Freitagmorgen nach Salzburg geflogen sein, um bei Haaland vorstellig zu werden. Dem Bericht zufolge eine Reaktion auf die Verhandlungen mit RB Leipzig und dem BVB.

Dass Solskjaer den Trip persönlich in Angriff nahm, ist kein Zufall. Der Norweger trainierte seinen Landsmann bereits beim Molde FK. Unter Solskjaer feierte Haaland zudem sein Profidebüt.

Alf Inge Haaland, Vater des umworbenen Angreifers und ehemaliger Premier-League-Spieler, wollte die Gerüchte vorerst nicht kommentieren. "Ich hoffe, sie verstehen, dass ich die Geschehnisse im Moment nicht kommentieren kann", zitiert die "Daily Mail" den 47-Jährigen.

Solskjaer bestätigte zuletzt, dass ManUnited zwar eher Transferziele im Auge habe, die sich nicht kurzfristig umsetzen ließen, ergänzte jedoch: "Wenn sich etwas ergeben sollte, warum dann nicht."

Schnäppchen-Klausel bei Erling Haaland?

Nach dem Ausscheiden von RB Salzburg aus der Champions League wird spekuliert, dass Haaland bereits im Winter die Freigabe für einen Wechsel bekommen könnte. Der Shootingstar soll dank einer Ausstiegsklausel zum Schnäppchenpreis von 20 Millionen Euro zu haben sein.

Mit acht Treffern in sechs Champions-League-Spielen hat der 19-Jährige in seiner Debütsaison in der Königsklasse ganz Europa auf sich aufmerksam gemacht.