Schnappt Tuchel dem BVB Emre Can weg?

Thananuwat Srirasant, getty

Emre Can wird von zahlreichen Topklubs umworben

Nach dem Jahreswechsel wird Emre Can aller Voraussicht nach nicht mehr für Juventus Turin spielen. Zahlreiche Klubs, darunter Borussia Dortmund und der FC Bayern München, sollen die Fühler nach dem Nationalspieler ausgestreckt haben. Nun steigen offenbar auch Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain in den Poker ein.

Wie "Tuttosport" berichtet, könnte Can Teil eines spektakulären Tauschgeschäfts werden. Demnach soll Leandro Paredes Juve verstärken und Can dafür im Gegenzug zu PSG transferiert werden.

Bei Juve bekommt Can derzeit kaum Spielzeit, in der Champions League steht er nicht mal auf der Meldeliste. Der im Sommer neu verpflichtete Trainer Maurizio Sarri setzt offenkundig nicht auf Can.

Verständlich also, dass der Defensiv-Allrounder seiner Zeit bei Juventus Turin gerne ein Ende setzen würde. An Interessenten für den flexibel einsetzbaren Defensivspieler soll es nicht mangeln. In den letzten Wochen wurde Can bereits mit Borussia Dortmund, dem FC Bayern, dem FC Barcelona und auch Manchester United in Verbindung gebracht.

Juve hat sich selbst die Frist gesetzt, den Spieler bis zum 30. Juni 2020 abzugeben, um die Einnahmen auch im Financial Fair Play der UEFA geltend machen zu können. Im Raum steht eine Ablösesumme von 35 bis 40 Millionen Euro.