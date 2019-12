Bärenstarker BVB lässt Mainz keine Chance

Christian Kaspar-Bartke, getty

Borussia Dortmund jubelt über den Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05

Borussia Dortmund nimmt auf dem Weg zum angestrebten Meistertitel immer mehr Fahrt auf. Der Vizemeister gewann am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga 4:0 (1:0) beim FSV Mainz 05 und feierte den dritten Sieg in Folge.

Kapitän Marco Reus (32.), Jaden Sancho (66.), Thorgan Hazard (69.) und Nico Schulz (84.) trafen für den starken BVB, der am Dienstag den Einzug ins Achtelfinale der Champions League geschafft hatte.

Die 33.305 Zuschauer in der ausverkauften Arena sahen in den ersten Minuten starke Mainzer. Die Dortmunder, die sich unter der Woche erneut mit Gerüchten über eine bevorstehende Verpflichtung des 19 Jahre alten norwegischen Senkrechtstarters Erling Haaland von RB Salzburg konfrontiert sahen, kamen nur schwer in Tritt.

Der #BVB siegt deutlich gegen Mainz! 💪 Wir haben es heute mit JEDEM Gegner aufgenommen! 👀😉#M05BVB pic.twitter.com/aZYbLy7x7n — Borussia Dortmund (@BVB) 14. Dezember 2019

Der BVB, dem bei der Königsklassen-Auslosung am Montag ein schwerer Gegner droht, war vor allem in den Zweikämpfen schwach. Dieses Manko konnten die Westfalen aber zügig abstellen. Außenverteidiger Nico Schulz hatte die ersten beiden Chancen der Partie (10. und 12.).

Personalprobleme beim BVB und bei Mainz

Danach übernahmen die Gäste mit Macht das Kommando. Die Führung für die drückend überlegenen Dortmunder, bei denen Thomas Delaney und Axel Witsel fehlten, schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Reus vergab die nächste gute Gelegenheit (20.). Zwölf Minuten später machte es der Nationalspieler besser.

Die Mainzer, die ohne Stefan Bell, Dong-Won Ji und Danny Latza auskommen mussten, waren mit dem knappen Rückstand zu diesem Zeitpunkt gut bedient. Angetrieben von Reus und Sancho begnügten sich die Dortmunder nicht mit dem Treffer, die Gäste drängten auf den Ausbau des Vorsprungs - was vor der Pause aber nicht gelang.

Sancho und Hazard machen den Sack zu

Zu Beginn der zweiten Durchgangs änderte sich nichts am Spielverlauf. Da dem BVB aber die letzte Entschlossenheit in der Offensive fehlte, blieb es eng. Die Mainzer witterten ihre Chance und wurden mutiger. Dortmunds Trainer Lucien Favre war in dieser Phase sichtlich unzufrieden. Der Schweizer gestikulierte wild an der Seitenlinie.

Nach rund einer Stunde klappte bei den Dortmundern immer weniger. Anstatt des Ausgleichs fiel der Treffer aber doch auf der anderen Seite. Sancho schloss einen Konter ab. Genau das tat auch Hazard kurz darauf. Der klare Spielstand erlaubte die Einwechselung von Edelreservist Mario Götze für den starken Reus (73.).