Real Sociedad trotzt Barça einen Punkt ab

AFP

Punkteteilung in San Sebastián

Durch das 2:2 des FC Barcelona bei Real Sociedad könnte Real Madrid am Sonntag mit einem Sieg in Valencia die Tabellenführung in der Primera División übernehmen.

Der FC Barcelona hat sich am Samstag in der spanischen Meisterschaft mit einem 2:2 bei Real Sociedad begnügen müssen. Antoine Griezmann (38.) und Luis Suárez (49.) scorten für die Gäste, Mikel Oyarzabal (12./Elfmeter) und Alexander Isak (62.) erzielten die Tore des Tabellenvierten.

Durch Barças Punkteverlust könnte Real Madrid am Sonntag (21:00 Uhr) mit einem Auswärtssieg gegen Valencia die Tabellenführung übernehmen. Die beiden Erzrivalen treffen am Mittwoch im Camp Nou aufeinander.

apa