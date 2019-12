Punkt gegen Herzensklub: Baumgarts gemischte Gefühle

Christof Koepsel, getty

Steffen Baumgart und der SC Paderborn stehen im Tabellenkeller

Steffen Baumgart wertete den Punktgewinn im Aufsteigerduell mit seinem Herzensklub Union Berlin als Schritt nach vorne. Dennoch ist Paderborn wieder Schlusslicht.

Den Sturz zurück auf den letzten Tabellenplatz nahm Steffen Baumgart betont gelassen zur Kenntnis. "Wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir die Rote Laterne für immer abgegeben haben", sagte der Trainer des SC Paderborn nach dem 1:1 (1:1) gegen seinen Herzensklub Union Berlin, das für seine Gefühlswelt mehr als nur einen Zähler wert war. Es festigte die Erkenntnis: Der SCP punktet - neuerdings sogar regelmäßig.

3:3 in Dortmund, 2:3 gegen Leipzig, 1:0 in Bremen und nun 1:1 gegen "Baumgarts Köpenicker" - nur einmal in den vergangenen vier Spielen ging Paderborn leer aus. Das ist für den Außenseiter der Bundesliga eine positive Momentaufnahme und "wichtig für das Selbstvertrauen der Jungs", wie Baumgart analysierte: "Wir sehen, dass es geht." Dennoch beträgt der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz fünf Zähler, der Relegationsrang ist vier Punkte entfernt.

Doch die Hoffnung des Aufsteigers lebt. "Es ist noch nicht einmal Halbzeit", sagte Offensivspieler Kai Pröger, der mit seinem Ausgleich (33.) den neunten Paderborner Punkt nach 15 Spielen gesichert und sein Tor mit einem spektakulären Salto gefeiert hatte. "Wir lernen die Bundesliga so langsam immer besser kennen und wissen jetzt, worauf es ankommt, um bestehen zu können."

Dieser Eindruck bestätigte sich im intensiven und zweikampfbetonten Spiel gegen Union, das zuvor fünf Siege in sechs Spielen verbucht hatte. In einer starken Anfangsphase der Gäste bekam Paderborn überhaupt kein Tempo in sein Spiel, die frühe Berliner Führung durch ein Traumtor von Marcus Ingvartsen (7.) spielte den Gästen zusätzlich in die Karten. Doch Baumgarts fing sich und nutzte seine einzig echte Großchance für das Tor - das ist eine neue Qualität.

Baumgart einst Publikumsliebling bei Union

"Für uns war heute nicht mehr drin", sagte Baumgart, der den Punktgewinn ausgelassen mit seiner Familie feierte. Seine Frau Katja, die bis zuletzt jahrelang für den Köpenicker Kultklub gearbeitet hatte, jubelte beim Ausgleich mit den drei Kindern des Ehepaares gemeinsam auf der Tribüne der Benteler-Arena. In den Händen präsentierte sie einen in der Mitte geteilten Schal, auf dem sowohl Paderborn als auch Union aufgedruckt war.

Von 2002 bis 2004 war Ex-Stürmer Baumgart für die Eisernen aufgelaufen, zum Publikumsliebling avanciert und hat seitdem nicht von dem Kultklub lassen können. Vor dem Spiel hatte 47-Jährige die Zeit in seiner heutigen Heimat Berlin als die "schönste" seiner Karriere bezeichnet. Es war daher nicht verwunderlich, dass zahlreiche ehemalige Weggefährten Baumgarts mit nach Ostwestfalen gereist waren, unter anderem Baumgarts 30-köpfige Alte-Herren-Mannschaft aus Berlin.

Doch die Sympathien der Familie, das versicherte Baumgart, waren klar verteilt: "Die Verbindung zu Union ist da und wird auch bleiben. Grundsätzlich habe ich mir heute einen Sieg gewünscht", sagte der SCP-Coach. Das klappte nicht, und Paderborn ist wieder Schlusslicht.