Basler rechnet mit Trainerwechsel beim BVB

Sascha Steinbach, getty

Mario Basler rechnet mit einem Trainerwechsel beim BVB

Nach den jüngsten Ergebnissen sitzt Lucien Favre bei Borussia Dortmund wieder etwas fester im Sattel. Der ehemalige Bayern-Star Mario Basler rechnet dennoch damit, dass der BVB seinen Coach schon bald entlassen wird, um Florian Kohfeldt von Werder Bremen zu verpflichten.

"Ich weiß, dass Borussia Dortmund ihn haben will und zwar schnellst möglich. Ich bin mir ganz sicher, dass Borussia Dortmund alles tun wird, um ihn zu bekommen. Über seine Zukunft muss er sich überhaupt keine Gedanken machen", erläuterte der 50-Jährige am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport 1".

Anlass für derartige Überlegungen sieht der einstige Mittelfeldspieler wegen der prekären sportlichen Lage bei den Norddeutschen. Nach einem enttäuschenden Saisonverlauf steht Kohfeldt in Bremen inzwischen in der Kritik.

Reif bringt Nagelsmann beim BVB ins Gespräch

Marcel Reif pflichtete Basler in seiner Einschätzung bei. Kohfeldt stehe "in Dortmund ganz dick auf dem Zettel", so der ehemalige TV-Kommentator.

Doch allzu sehr sollten sich die Funktionäre bei der Borussia bei der Favre-Nachfolge nicht auf einen einzelnen Kandidaten fokussieren, meint Reif. Der 70-Jährige bringt deshalb auch ein Engagement von Julian Nagelsmann in Dortmund ins Gespräch: "Der ist sehr weit für sein Alter. In München und in Dortmund sollten sie genau hinschauen."

Aktuell sind Spekulationen über einen Personalwechsel auf der Dortmunder Bank jedoch müßig. Unter Favre gewann der BVB zuletzt vier Pflichtspiele in Folge und qualifizierte sich für die K.o.-Runde der Champions League. Die Zeiten, in denen der Schweizer um seinen Job fürchten musste, sind vorerst Geschichte.