BVB-Legenden besiegen FC Bayern in Brasilien

Miguel Schincariol, getty

Jan Koller (l.) gewann mit dem BVB gegen Lúcios FC Bayern

In der Bundesliga ist das Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund erst wenige Wochen her. Nun kam es bereits zu einer Neuauflage: In Brasilien trafen die Vereins-Legenden der deutschen Teams gegeneinander an, mit besserem Ausgang für den BVB.

Beim Legends Cup Brasil gewannen die BVB-Oldies im kleinen Finale um Platz drei mit 3:2 gegen die Münchner. Beide Mannschaften hatten zuvor eine Niederlage hinnehmen müssen: Dortmund unterlag dem FC Barcelona (0:2), Bayern dem späteren Turniersieger Sao Paulo (0:2).

Großen Anteil am Sieg der Dortmunder gegen die Bayern hatte Lucas Barrios. Der langjährige Stürmer des BVB erzielte das 1:0 per Kopf und das 2:0 nach Vorlage von Jan Koller mit dem Fuß. Der Tscheche erzielte wenig später selbst das 3:0.

OBRIGADO!



Nach einem packenden 3:2-Sieg gegen den @FCBayern holen unsere #BVBLegends den dritten Platz beim #LegendsCupBrasil!



Wir sind stolz auf euch, Jungs!

Die Bayern-Legenden, angeführt von den Brasilianern Giovane Élber, Zé Roberto, Lúcio und Paulo Sérgio, gaben nach dem 0:3-Rückstand jedoch nicht auf. Zvjezdan Misimovic und Ivica Olic machten die Partie noch einmal spannend.

"Ich weiß es noch aus der damaligen Zeit beim BVB: Ein Borusse muss immer gegen den FC Bayern gewinnen wollen", so Barrios nach der Partie. "Deswegen bin ich froh, dass wir das heute im Spiel um Platz drei geschafft haben. Mein Herz schlägt immer noch schwarzgelb und ich möchte auch weiterhin für die BVB-Legenden auflaufen. Danke, Borussia."

Zur Auswahl der Borussia zählten zudem die Lokalmatadoren Márcio Amoroso, Ewerthon, Dedê und Tinga. Auch Roman Weidenfeller, Patrick Owomoyela oder Florian Kringe standen auf dem Rasen. Für den FC Bayern mischten Stars wie Jörg Butt, Luca Toni und Miroslav Klose mit.