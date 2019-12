Neymar spricht über seine Zukunft

David Ramos, getty

Neymar hat sich zu PSG bekannt

Der zuletzt abwanderungswillige brasilianische Fußballstar Neymar hat sich zu seinem aktuellen Klub Paris Saint-Germain bekannt - zumindest für den Moment.

"Meine Priorität ist PSG", sagte der Stürmer im Interview mit "France Football" und versicherte: "Heute bin ich Pariser. Ich gebe 100 Prozent, ich werde mein Leben auf dem Platz lassen, damit PSG triumphiert."

Neymar hatte im Sommer lange mit einer Rückkehr zum FC Barcelona geliebäugelt, die allerdings nicht zustande kam.

Noch in der Vorwoche hatte Neymar ein Bekenntnis zum Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel vermieden.

"Was mich glücklich macht, ist Fußball zu spielen", hatte er nach dem 5:0 in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul ausweichend auf die Frage geantwortet, ob er vollkommen glücklich in Paris sei: "Es ist egal, wo ich bin - ich brauche nur einen Ball, zwei Tore und Mannschaftskameraden."

Nun also der Umschwung. "Warum sollte ich hier weg wollen? Mein Vertrag läuft noch zwei Jahre, das Team entwickelt sich weiter. Wir müssen uns auf diese Saison konzentrieren, um unsere Aufgaben gut zu erledigen und so viele Titel wie möglich zu gewinnen", sagte der mit 222 Millionen Euro Ablöse teuerste Fußballer der Welt weiter.

Das Hauptziel sei der Gewinn der Champions League, wo PSG im Achtelfinale auf Tuchels Ex-Verein Borussia Dortmund trifft.