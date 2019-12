Weigl offenbar bei Hertha BSC gefragt

Lars Baron, getty

Wechselt Weigl vom BVB zu Hertha?

Seitdem Julian Weigl die Fußballschuhe für Borussia Dortmund schnürt, wird der variable BVB-Star in schöner Regelmäßigkeit mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Zuletzt war es jedoch ruhig geworden rund um einen Transfer zum amtierenden spanischen Meister. Dafür gibt es nun Gerüchte um einen Wechsel innerhalb der Fußball-Bundesliga - zu einem Klub, der gerade erst einen sehr prominenten Trainer verpflichtet hat.

Laut Informationen von "fussballtransfers.com" hat nämlich Hertha BSC, wo Jürgen Klinsmann erst vor Kurzem das Ruder übernommen hat, die Fühler nach dem Mittelfeldspieler, der auch in der Abwehr eingesetzt werden kann, ausgestreckt.

Das Portal will aus dem Umfeld des Spielers erfahren haben, dass es bereits Gespräche mit dem Hauptstadt-Klub gegeben hat. Angeblich soll sogar ein Blitzwechsel im Winter im Raum stehen. Zur Zeit wird evaluiert, welche Möglichkeiten sich bieten.

Dank Investor Lars Windhorst sitzt das Geld bei den Berlinern zur Zeit locker. 40 Millionen Euro stehen angeblich für Einkäufe in der nahenden Transferperiode zur Verfügung. Hierbei haben es die Verantwortlichen laut dem Bericht unter anderem auf einen Sechser abgesehen und sind dabei auf Weigl aufmerksam geworden.

Gut möglich also, dass rund die Hälfte der Wintertransfer-Summe für Weigl investiert wird. Dieser ist noch bis Sommer 2021 an den BVB gebunden, konnte in dieser Saison aber bislang nicht nachhaltig Fuß fassen - auch, weil er zuletzt einige Male auf der Innenverteidiger-Position aushelfen musste.