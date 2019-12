GEPA pictures/ M. Engelbrecht

Salzburgs Mittelfeldspieler Majeed Ashimeru ist vom Strafsenat der Bundesliga wegen rohen Spiels zu einer Sperre von einem Spiel verurteilt worden.

Ahsimeru war am Samstag im Spiel gegen Hartberg (2:2) in der 16. Minute nach einem Foul ausgeschlossen worden. Es war für ihn der erste Platzverweis in seiner Profikarriere. Er stand im Herbst in der Bundesliga acht Mal in der Startelf der Salzburger.

Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga fasste in seiner heutigen Sitzung folgenden Beschluss: Majeed #Ashimeru wird wegen rohen Spiels für ein Spiel gesperrt. #HTBRBS pic.twitter.com/Y8E5F7oHoc — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 16. Dezember 2019

apa/red