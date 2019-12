BVB, RB oder United? So ist der Stand im Haaland-Poker

Michael Regan, getty

Beim BVB und RB Leipzig auf dem Wunschzettel: Erling Haaland

Erling Braut Haaland ist der begehrteste Spieler im Wintertransferfenster. Borussia Dortmund und RB Leipzig rangeln um die Verpflichtung des Sturmtalent - und sie sind dabei nicht allein.

Haaland geht jeden Abend mit seinen "Freundinnen" ins Bett. "Es sind fünf. Ich schaue sie jeden Tag an und schlafe sehr gut mit ihnen", berichtet der international begehrte Norweger von RB Salzburg.

Einmal hat der junge Stürmer zuletzt sogar darauf verzichtet, noch eine weitere Geliebte heimzubringen: Die anderen hätten sonst eifersüchtig werden können, sagte er.

Erling Haaland lebt nicht promiskuitiv: Er liebt Bälle. Nach jedem Dreierpack seiner jungen Karriere nimmt der 19-Jährige den Spielball mit und nennt ihn liebkosend "kjaereste" - also Freundin, Schatz, Geliebte. In seinem Bett wird es langsam eng.

Nicht von ungefähr rangeln Borussia Dortmund und RB Leipzig rund um ihr Bundesliga-Spitzenspiel um eine Verpflichtung des womöglich größten Sturmtalents auf dem Kontinent.

Am vergangenen Mittwoch erst flog Haaland mit seiner Entourage in einer Chartermaschine für drei Stunden nach Leipzig, dann ging es weiter zum Zwischenstopp beim BVB. Dessen Trainer hat schon längst keine Lust mehr, die immergleiche Frage nach einem Wintertransfer zu beantworten.

RB Leipzig muss sich "nicht hinter Borussia Dortmund verstecken"

In Leipzig sind sie da weit offener. Das mag daran liegen, dass der deutsche Retortenklub generell exzellente Karten bei Spielern des Schwestervereins aus Österreich hat.

16 Spieler hat RB seit der Vereinsgründung 2009 für insgesamt rund 90 Millionen Euro quasi konzernintern von Red Bull verpflichtet: Salzburg ist der Talentepool, und Leipzig angelt sich fast jeden Fisch, der dick genug wird. Erling Haaland soll der 17. sein.

"Ich habe mich bemüht, ihm in gutem Englisch zu sagen, was meine Idee vom Fußball ist. Ich glaube, dass es ganz gut gelaufen ist", berichtete Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann. Allerdings gebe es "nichts zu verkünden". Vorstandschef Oliver Mintzlaff betonte, RB müsse sich "nicht verstecken: auch nicht hinter Borussia Dortmund. Wir sind ein Verein, der jungen talentierten Spielern mehr als Chancen gibt".

Die Frage ist, ob dies ausreicht, um einen Premier-League-Giganten mit norwegischem Trainer auszustechen: Manchester United mit Ole Gunnar Solskjaer. Dieser war einst Haalands Coach bei Molde FK und verhalf dem damals 16-Jährigen zum Profi-Debüt. Am Freitag reiste Solskjaer nach Salzburg, um den gereiften jungen Mann vom Wechsel nach Manchester zu überzeugen.

"Er weiß genau, was er will, und er weiß genau, was er tun wird. Also brauche ich ihm keine Ratschläge zu geben", sagte er der norwegischen Zeitung "VG".

"Wir sind unserer Karriereplanung derzeit voraus"

Eine größere Rolle spielt Haalands Vater Alf-Inge. "Eines Tages will Erling in der Premier League spielen", betonte dieser zuletzt: "Wir sind unserer Karriereplanung derzeit voraus, aber das ist schon eine harte Liga."

Kaum jemand wüsste das besser als Alf-Inge Haaland. Der spielte, Pikanterie eins, für den Stadtrivalen Manchester City. Pikanterie zwei: United-Legende Roy Keane beendete Haalands Karriere 2001 am Ende einer jahrelangen Fehde mit einem der brutalsten Fouls der englischen Fußballgeschichte. Dies sei allerdings 18 Jahre später kein Problem mehr, versicherte Haaland senior.

Alles soll selbstverständlich im besten Interesse seines Sohnes entschieden werden: "Es ist wichtig, seine Ansichten als Fan von seinem Job zu trennen." Schließlich hat auch der Vater des BVB-Idols Stephane Chapuisat 1985 Lucien Favre die Kreuzbänder durchgetreten. Und der ist heute BVB-Trainer.