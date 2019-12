Alonso reagiert auf Bayern-Gerüchte - Wechsel zu Pep?

Alexander Hassenstein, getty

Xabi Alonso will vorerst nicht zum FC Bayern zurückkehren

Xabi Alonso wurde jüngst als heißer Kandidat für die Nachfolge von Niko Kovac und Interimscoach Hansi Flick beim FC Bayern München gehandelt. Nun hat sich der Spanier zu den Gerüchten geäußert.

"Ich bin dort, wo ich im Moment sein möchte", erklärte Alonso im Interview mit "Marca". Derzeit arbeitet der einstige Mittelfeldspieler als Coach der zweiten Mannschaft von Real Sociedad in der dritten spanischen Liga. "Ich beginne meine Trainerkarriere erst gerade und verfolge neben San Sebastián keine weiteren Ziele."

Er hoffe zudem, beim Klub aus dem Baskenland "ein besserer Trainer zu werden", so Alonso. Beim FC Bayern wolle er sich daher nicht ins Spiel bringen. "Diese Klubs können die besten Trainer der Welt verpflichten und ich beginne meine Karriere gerade erst."

Eine weitere Option brachte der englische "Daily Star" hervor. Demnach könnte Alonso schon bald zurück in die Premier League wechseln und unter Pep Guardiola als Assistent in Manchester arbeiten. Der Hintergrund: Citys Co-Trainer Mikel Arteta wird auf der Insel als heißer Kandidat auf den Teammanager-Posten beim FC Arsenal gehandelt. In diesem Falle wäre der Weg für Alonso frei.

Alonso über Guardiola: "Hatte einen unbändigen Enthusiasmus"

Guardiola und Alonso kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern. Von 2014 bis 2016 war der Katalane Trainer des ehemaligen Mittelfeldstrategen. Gemeinsam wurden sie zwei Mal Deutscher Meister und feierten 2016 den Titel im DFB-Pokal.

Von Guardiola ist Alonso sichtlich angetan. Vor Kurzem verriet er in einem Interview mit "The Athletic", dass er wegen Guardiola von Real Madrid nach München gewechselt war.

"Ich war neugierig und wollte seine Geheimnisse herausfinden", so der 38-Jährige: "Er hatte einen unbändigen Enthusiasmus. Die Saisons im Fußball sind lang und er hat nie den Anschein gemacht, dass er müde ist. Er war aufmerksam und stets bereit."