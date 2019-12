Nagelsmann räumt ein: "In der ersten Halbzeit chancenlos"

Jörg Schüler, getty

Julian Nagelsmann freut sich über den Punkt beim BVB

Werder Bremen hat in der Fußball-Bundesliga eine weitere herbe Klatsche kassiert. Im Heimspiel gegen Mainz 05 unterlagen die Grün-Weißen mit 0:5. Wenig später folgte das Sechs-Tore-Spektakel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig. Die Stimmen.

Union Berlin - TSG Hoffenheim 0:2

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Schlussendlich ist es nicht unverdient, vielleicht ein bisschen glücklich. Die Leistung von uns war gut, aber gut reicht nicht. Es hat an vielen Dingen ein bisschen gefehlt: Effizienz, Entschlossenheit und in den Zweikämpfen. Und dann hatte Hoffenheim das Wettkampfglück. Wenn wir selbst nicht sehr gut sind, reicht das nicht. Es gilt, daraus zu lernen."

Alfred Schreuder (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir sind glücklich über den Sieg. Heute waren wir nicht besser. Es war ein Unentschieden-Spiel. Wir sind froh über die Art und Weise, wie wir das Spiel angenommen haben. Wenn es nicht geht, muss man auch den Kampf annehmen. Während des Spiels sind wir immer besser reingekommen."

Borussia Dortmund - RB Leipzig 3:3

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, waren klar besser. Das Unentschieden ist am Ende schwer zu akzeptieren, aber ich sehe die positiven Sachen."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Es war ein glücklicher Punkt für uns. In der ersten Halbzeit waren wir chancenlos. Dortmund konnte uns die Niederlage beibringen, das haben sie nicht getan. Wir sind froh, dass wir den Vier-Punkte-Vorsprung behalten haben."

FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf 3:0

Martin Schmidt (Trainer FC Augsburg): "Das war eine Mentalitäts-Leistung. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel mit viel Aggressivität und Killer-Instinkt an uns gerissen. Unser Ziel ist jetzt, uns im gesicherten Mittelfeld dauerhaft festzubeißen."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Das haben wir uns alle ein bisschen anders vorgestellt. Vor allem in der ersten Halbzeit hat man den Unterschied gesehen zwischen einer Mannschaft, die zuletzt viele Spiele gewonnen hat und einer Mannschaft, die nicht so erfolgreich war. Wir haben jetzt das sechste Mal in Folge nicht gewonnen, aber jetzt gilt es Ruhe zu bewahren."

Werder Bremen - FSV Mainz 05 0:5

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Die erste Halbzeit war unerklärlich, es war eine katastrophale Leistung. Insgesamt kann man nur von einem sehr, sehr schlechten Heimspiel sprechen. Besonders von der Bereitschaft her war das einfach zu wenig."

Niklas Moisander (Kapitän Werder Bremen): "Wir Spieler müssen uns schämen! Wir sind in die Kurve, um uns zu entschuldigen. Dass wir dann noch aufmunternde Sprüche bekommen, haben wir nicht verdient. Die Fans sind unglaublich."

Achim Beierlorzer (Trainer FSV Mainz 05): "Das Ergebnis liest sich leicht, aber es war für uns harte Arbeit. Man hat aber auf jeden Fall gesehen, dass die Mannschaft viel Potenzial hat. Wenn wir das öfter auf den Platz bringen, werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben."