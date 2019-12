Löw begrüßt möglichen Sané-Wechsel zum FC Bayern

Alexander Hassenstein, getty

Sané soll Ende Februar wieder spielen können

Für die Attraktivität der Bundesliga würde sich Bundestrainer Joachim Löw einen Wechsel von Nationalspieler Leroy Sané zu Rekordmeister Bayern München wünschen.

"Er hat viele Besonderheiten, eine ganz eigene Spielweise. Er wäre eine Attraktion für die Bundesliga!", sagte Löw im Interview mit der "Sport Bild": "Die Bundesliga muss schauen: Im internationalen Ranking ist sie in den letzten Jahren schon etwas zurückgefallen. Sané würde die Attraktivität der Bundesliga hochhalten."

Ob ein Wechsel nach München zustande kommt, wisse Löw aber nicht. "Das ist Sache des Spielers und von Bayern München."

Laut "Sport Bild" will der Profi von Manchester City weiterhin nach München wechseln, angeblich schon in diesem Winter. Wegen der schweren Knieverletzung und der von Manchester bislang aufgerufenen Ablöseforderung (150 Millionen Euro) sollen die Bayern jedoch einen Transfer im Sommer präferieren.

Sané, der Ende Februar auf den Fußballplatz zurückkehren dürfte, hat bei City noch einen Vertrag bis 2021. In der Nationalmannschaft spiele der Flügelstürmer dann auch wieder "eine wichtige Rolle", so Löw weiter: "Wir geben ihm die Zeit, die er braucht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er in der ersten Hälfte nächsten Jahres zurückkommt, ist groß. Das weiß ich bei ihm."

Löw lässt Rückkehr von BVB- und Bayern-Stars offen

Bei Niklas Süle müsse man hingegen "abwarten, auch da bauen wir überhaupt keinen Druck auf". Ob der Bundestrainer für die EM 2020 möglicherweise auf alte Kräfte setzt und etwa Mats Hummels von Borussia Dortmund zurückholt, ist noch offen. "Grundsätzlich muss ich dazu heute nichts entscheiden."

Löw habe Mats Hummels sowie den Bayern-Spielern Thomas Müller und Jérôme Boateng "gesagt, wir geben jetzt den jungen Spielern den Raum, sich zu entwickeln". Dennoch: "Was im April oder Mai ist, kann ich jetzt noch nicht beantworten. Am Ende geht es um den Erfolg der Mannschaft."

Hummels, Boateng und Mülller seien "noch immer in der Lage, auf höchstem Niveau zu spielen. Das ist ja keine Frage. Das sind klasse Sportler, sie haben eine hohe Qualität." Beim DFB wisse man, "was sie können".