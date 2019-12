Neue Gerüchte um Winter-Wechsel von Boateng

Sebastian Widmann, getty

Jérôme Boateng könnte dem FC Bayern bald den Rücken kehren

Gehen Jérôme Boateng und der FC Bayern im Winter endgültig getrennte Wege? Medienberichten zufolge ist ein Winter-Wechsel des Ex-Nationalspielers nicht ausgeschlossen.

Laut "Süddeutscher Zeitung" ist Boateng mit seiner Rolle in München unzufrieden und forciert daher einen Wechsel. Der deutsche Rekordmeister will dem 31-Jährigen demnach keine Steine in den Weg legen.

Boatengs Berater Fali Ramadani und Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hätten sich bereits vor Wochen zu Gesprächen getroffen. Dabei soll es vor allem um die Zukunft des Innenverteidigers gegangen sein, heißt es.

Laut "kicker" sei eine Trennung im Januar möglich, "wenn für alle Beteiligten die Konditionen stimmen".

Grund für Boatengs angeblichen Wechselwunsch ist die Tatsache, dass der langjährige Nationalspieler in dieser Saison endgültig in die zweite Reihe gerückt ist.

Jérôme Boateng beim FC Bayern nur noch zweite Geige

Vor allem aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Niklas Süle und Lucas Hernández bestritt der Routinier zwar acht Bundesliga-Spiele. Mit konstanten Leistungen konnte Boateng dabei aber nicht überzeugen.

Da Süle (Kreuzbandriss) wohl bis Sommer fehlen wird und auch Hernández (Innenbandriss im Sprunggelenk) zum Rückrundenstart noch nicht wieder einsatzbereit ist, würde ein Boateng-Verkauf für die Bayern jedoch auch ein Risiko bedeuten.

Gut möglich, dass der Double-Sieger der Vorsaison bei einem Abschied des Abwehrspielers auf dem Transfermarkt nachrüstet.