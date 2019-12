Bericht: BVB bekommt Konkurrenz im Rodríguez-Poker

Alessandro Sabattini, getty

Ricardo Rodríguez wird mit dem BVB in Verbindung gebracht

Beim AC Milan steht Ricardo Rodríguez seit Wochen auf dem Abstellgleis. Dementsprechend wird der Schweizer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Auch Borussia Dortmund soll Interesse haben. Nun bekommt der BVB offenbar Konkurrenz.

Wie die türkische Tageszeitung "Hürryiet" berichtet, denkt auch Fenerbahce Istanbul über eine Verpflichtung des Linksverteidigers nach.

In Mailand spielt Rodríguez schon seit Sommer keine Rolle mehr. In der laufenden Saison kam der 27-Jährige erst zu vier Pflichtspiel-Einsätzen. Somit dürften die Italiener dem Außenverteidiger, trotz eines Vertrags bis 2021, keine Steine in den Weg legen.

An Interessenten mangelt es scheinbar nicht. Denn neben Fenerbahce sollen weitere Klubs um Rodríguez buhlen. So wird unter anderem auch der englische Erstligist FC Everton als potenzieller Abnehmer gehandelt.

Zuletzt wurde Rodríguez ebenfalls mit dem BVB in Verbindung gebracht. Zudem galt der FC Schalke 04 lange als Interessent. Laut Infos des TV-Senders "Sky" ist an diesem Gerücht aber nichts dran.

Der Schweizer Nationalspieler wäre kein unbekanntes Gesicht in der Bundesliga. Zwischen 2012 und 2017 lief Rodríguez für den VfL Wolfsburg auf.