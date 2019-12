Quartett um den HSV macht Jagd auf Skrzybski

Christof Koepsel, getty

Steven Skrzybski könnte den FC Schalke 04 im Winter verlassen

Bereits im November gab Steven Skrzybski vom FC Schalke 04 zu, dass er sich mit einem Abschied beschäftigt. Nun bringen sich offenbar erste Interessenten in Stellung.

Wie die "Bild" berichtet, haben sowohl die beiden Bundesligisten Fortuna Düsseldorf und Union Berlin sowie die Zweitligisten Hamburger SV und Arminia Bielefeld Interesse am Schalke-Stürmer signalisiert.

Unter David Wagner spielt Skrzybski, der noch bis 2021 an die Königsblauen gebunden ist, überhaupt keine Rolle. In dieser Saison kam der 27-Jährige erst einmal im DFB-Pokal zum Einsatz und wurde zuletzt sogar zur zweiten Mannschaft in die Regionalliga verbannt.

Skrzybski weiß um seine schwierige Situation bei den Königsblauen. "Wenn der Klub andere Pläne hat, werden wir uns nach der Hinrunde in Ruhe zusammensetzen und das offen und ehrlich besprechen", deutete der Stürmer im November gegenüber der "Bild" an, dass ein Abschied im Winter nicht ausgeschlossen ist.

Skrzybski wechselte im Sommer 2018 von Union Berlin zum FC Schalke. Für den Stürmer überwiesen die knappen gut drei Millionen Euro Ablöse in die Hauptstadt.

Laut dem Boulevardblatt ist Fortuna Düsseldorf der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung von Skrzybski. Der Klub aus der NRW-Landeshauptstadt benötigt im Winter dringend Verstärkung in der Offensive. Auch der HSV will im kommenden Transferfenster nachlegen.