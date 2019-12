Vom BVB zu Tuchel: Diallos schwierige Situation bei PSG

Dean Mouhtaropoulos, getty

Abdou Diallo wechselte vom BVB zu PSG

Die Überraschung war groß, als Borussia Dortmund im Sommer die Rückkehr von Mats Hummels verkündete. Leidtragender war unter anderem Abdou Diallo, der den BVB fluchtartig in Richtung Paris Saint-Germain verließ. Dort läuft es für den 23-Jährigen bislang nicht rund.

32 Millionen Euro überwies PSG für Abdou Diallo nach Dortmund. Beim BVB weinte man dem jungen Abwehrspieler, der erst ein Jahr zuvor aus Mainz gekommen war, kaum eine Träne nach.

Sportdirektor Michael Zorc kommentierte den Wechsel gegenüber den "Ruhrnachrichten" betont nüchtern: "Das hat sich so ergeben. Abdou hat für sich entschieden, dass er eine andere Herausforderung annehmen möchte".

Jene Herausforderung besteht für Diallo darin, sich im Abwehrzentrum des Pariser Starensembles gegen namhafte Spieler wie Thiago Silva, Marquinhos und Presnel Kimpembe durchzusetzen.

Abdou Diallo bei PSG (noch?) nicht gesetzt

Das gelingt ihm bisher lediglich mit mäßigem Erfolg. Gesetzt ist der Franzose unter Trainer Thomas Tuchel nicht immer, trotz durchaus ordentlicher Leistungen.

Zwar schenkte der ehemalige BVB-Coach Diallo immerhin in 14 Ligaspielen das Vertrauen. Doch in den Top-Spielen in Liga und Champions League erhalten meist andere Spieler den Vorzug.

Zumal auch Diallos Nebenposition auf der linken Abwehrseite bei PSG mit dem früheren Münchner Juan Bernat und Layvin Kurzawa prominent besetzt ist.

Diallo weiß um seine schwierige Situation: "Wenn du in einem solchen Klub ankommst, musst du immer mit Konkurrenzkampf rechnen. Es gibt hier niemals eine Stammplatzgarantie" sagte er in der TV-Sendung "Canal Football Club".

PSG vs. BVB in der Champions League: Bekommt Abdou Diallo seine Chance?

Die Gelegenheit, sein Können auch in den wichtigen Spielen zu zeigen, könnte der Verteidiger im Laufe der Saison noch bekommen. Schließlich tanzt PSG noch auf drei Hochzeiten.

Vor allem in der Königsklasse strebt der souveräne Tabellenführer der Ligue 1 endlich den langersehnten Titelgewinn an. Dass die Franzosen im Achtelfinale ausgerechnet auf den BVB treffen, erhöht die Brisanz für Diallo noch zusätzlich.

"Ich strebe immer danach, besser zu werden, habe große Ambitionen. Wenn mein Moment kommt, werde ich versuchen, abzuliefern", kündigte der frühere französische Junioren-Nationalspieler an.

Jonas Schlott