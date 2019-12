Medien: Can-Abschied bei Juventus nimmt Konturen an

Paolo Bruno, getty

Emre Can wird mit einem Wechsel zu BVB oder FC Bayern in Verbindung gebracht

Dass Emre Can bei Juventus Turin mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden ist, ist wahrlich kein Geheimnis. Bereits seit Wochen kursieren Gerüchte um einen baldigen Wechsel - womöglich zum BVB oder zum FC Bayern. Nun verdichten sich die Anzeichen für eine baldige Trennung.

Wie das Portal "goal.com" berichtet, könnte der Mittelfeldspieler seinen aktuellen Arbeitgeber womöglich schon im Januar verlassen. Wegen der anhaltenden Reservisten-Rolle habe sich die Unzufriedenheit des Nationalspielers zuletzt weiter gesteigert. Ein Transfer werde nun immer wahrscheinlicher, heißt es.

Laut "Goal" könnte Can sich in der Winterperiode womöglich zunächst per Leihe einem neuen Verein anschließen. Auch eine anschließende Kaufoption sei denkbar.

Der 25-Jährige war 2018 von FC Liverpool zum italienischen Serienmeister gewechselt. Dort spielt der ehemalige Leverkusener seit dem Amtsantritt des neuen Trainers Maurizio Sarri im zurückliegenden Juli aber nur noch eine untergeordnete Rolle. Selbst vom Ausfall seines ehemaligen DFB-Kollegen Sami Khedira konnte er nur bedingt profitieren.

Etliche Interessenten haben sich derweil schon in Stellung gebracht: Bereits im November hatte die "Sport Bild" über das Interesse von Borussia Dortmund berichtet. Der italienische "Corriere dello Sport" brachte kurz darauf auch den FC Bayern als möglichen Abnehmer ins Gespräch. Beide Klubs würden die Situation genau beobachten. Angeblich mischen mit dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain inzwischen sogar noch zwei weitere Schwergewichte im Can-Poker mit.

In dieser Saison bestritt der Defensiv-Allrounder in der Serie A erst zwei Spiele von Beginn an, für den Champions-League-Kader der Bianconeri wurde er in der aktuellen Spielzeit nicht einmal nominiert.