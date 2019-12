Kramer: "BVB, Bayern und Leipzig besser besetzt als wir"

Christoph Kramer kann mit Gladbach auf eine erfolgreiche Hinrunde zurückblicken

Unter Trainer Marco Rose schwimmt Borussia Mönchengladbach in dieser Bundesligasaison auf der Erfolgswelle. Obwohl die Fohlen die Tabellenführung jüngst an RB Leipzig verloren, kann das Team auf eine starke Hinrunde zurückblicken und immer noch Herbstmeister werden.

Das sieht auch Mittelfeldspieler Christoph Kramer so, der der Konkurrenz vom FC Bayern, BVB und Leipzig im Kampf um den Titel jedoch die Favoritenrolle zuschiebt.

"Ich weiß nicht, wie man es realistischer sehen soll, als wenn man sich die Kader anschaut", äußerte sich Kramer im Interview mit "Sky" über die Titelchancen der Borussia: "Natürlich sind Dortmund, Bayern oder Leipzig besser besetzt als wir."

Auch wenn der 28-Jährige die bisherige Spielzeit trotz des Ausscheidens in Pokal und Europa League als "eine sehr gute" bezeichnet, lässt Gladbach in der Liga von Zeit zu Zeit Federn. Ein Umstand, den Kramer jedoch nicht überwerten will: "Ich glaube, das ist ganz normal. Für mich ist das also keine große Überraschung. Diese Wellenbewegungen von Woche zu Woche gehören mittlerweile einfach dazu."

"Haben gezeigt, dass wir zu Recht das oben stehen"

Unter dem Strich sieht der Mittelfeldspieler sich und seine Mannschaft aber auf dem richtigen Weg: "Wir haben gezeigt, dass wir zu Recht da oben stehen. Dazu kommt der Trainer, die neuen Verpflichtungen und unsere Qualität", so Kramer, der die Rolle von Coach Rose besonders hervorhob: "Er hat eine sehr klare und gute Ansage. Wir leben das, was er sagt. Er ist ein richtig guter Trainer."

Auch wenn der Weltmeister von 2014 in den letzten Spielen der Rotation zum Opfer gefallen ist, gehört Kramer zu den Führungsspielern bei der Borussia. Ob er am letzten Spieltag der Hinrunde gegen Hertha BSC auflaufen wird, bleibt offen. Eine mögliche Herbstmeisterschaft würde der 12-fache Nationalspieler im jedem Fall begrüßen.