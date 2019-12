Flick zur Lewandowski-OP: "Wollen da keine Zeit verlieren"

Lars Baron, getty

Hansi Flick (r.) setzt auch im letzten Hinrundenspiel des FC Bayern auf Robert Lewandowski (l.)

Am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) steht für den FC Bayern München das letzte Spiel des Jahres an. Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg will sich der Rekordmeister gebührend in die Winterpause verabschieden. Mit dabei auch Torjäger Robert Lewandowski, dem kurz darauf eine Operation bevorsteht.

"Robert wird direkt am Samstag nach dem Spiel an der Leiste operiert. Wir wollen da keine Zeit verlieren", so Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Freitag: "Alles weitere muss der Heilungsverlauf zeigen." Flick befürchtet, dass "er zehn bis vierzehn Tage pausieren wird".

Auch in Zukunft setzt der FC Bayern alles auf seinen Toptorjäger. "Er hat schon jetzt viele Rekorde gebrochen und hat gezeigt, dass er ein außergewöhnlicher Spieler ist. Wenn wir die Möglichkeit haben, ihn dabei zu unterstützen, werden wir das tun."

Unterdessen gab der Interimstrainer bekannt, dass gegen den VfL Wolfsburg elf Profis und fünf Nachwuchsspieler zur Verfügung stehen. Mittelfeldspieler Thiago fehlt aufgrund einer Gelbsperre.

Wie es für den 54-Jährigen über den Winter hinaus beim deutschen Rekordmeister weiter geht, werde man sehen. "Das besprechen wir alles nach dem Spiel. Wir wollen erst das Spiel spielen und dann gucken wir, was danach passiert."

weltfussball.de hat die PK aus München ab 13:30 Uhr im Live-Blog begleitet. Hier kommen die wichtigsten Aussagen:

+++ Flick über sein Jahresfazit +++

"Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Ich genieße es, wie es aktuell ist. 2019 war eigentlich ganz anders geplant. Dann kam der Anruf von Bayern München, dann war auch wieder alles anders. Ich kann nur sagen, dass es momentan sehr viel Spaß macht. Die Mannschaft ist top. Wir müssen gucken, wie es sich dann entwickelt. Mit ist wichtig, dass wir morgen nochmal alles geben und dann hoffentlich verdient die drei Punkte holen."

+++ Flick zu den Nachwuchsspielern +++

"Rotation wird nur dann stattfinden, wenn einer nicht mitzieht. Die Jungs sind aber auch Profis und wir unterstützen sie auf ihrem Weg. Wir haben ihnen die Chance gegeben, mit Weltklasse-Spielern jeden Tag mitzutrainieren. Der Schritt war für den FC Bayern sehr wichtig. Sie machen das im Training sehr gut. Von der Physis her müssen sie noch etwas zulegen, aber das kriegen wir auch noch hin."

+++ Flick zum Gegner +++

"Ich war einmal bei einer Fortbildung bei Oliver Glasner und war sehr beeindruckt. Er praktiziert auch das hohe Pressing und stellt die Gegner damit vor Herausforderungen. Aber sie sind auch kopfballstark und haben technisch gute Spieler wie Maxi Arnold. Deshalb stellen wir uns darauf ein, dass es nicht einfach wird."

+++ Flick zur möglichen Festanstellung +++

"Das besprechen wir alles nach dem Spiel. Wir wollen erst das Spiel spielen und dann gucken wir, was danach passiert."

+++ Flick zum möglichen Tor-Rekord von Lewandowski +++

"Wir haben Anfang der Saison über das Thema gesprochen. Er hat schon jetzt viele Rekorde gebrochen und hat gezeigt, dass er ein außergewöhnlicher Spieler ist. Wenn wir die Möglichkeit haben, ihn dabei zu unterstützen, werden wir das tun."

+++ Flick zur Rotation +++

"Ich bin ein Freund davon, die besten Spieler auf dem Platz zu haben. Es ist dann von Spiel zu Spiel abhängig, was man angeboten bekommt. Wenn man so viele Spieler hat wie wir, muss man auch immer gucken: Wer braucht vielleicht eine Pause. Es gilt, jedem Spieler das Gefühl zu vermitteln, dass er wichtig für die Mannschaft ist."

+++ Flick zur Operation von Lewandowski +++

"Robert wird direkt nach dem Spiel am Samstag operiert. In der Situation, in der wir sind, sind wir froh, dass er dabei ist. Wir wollen da keine Zeit verlieren. Alles andere muss der Verlauf zeigen. Ich glaube, dass er zehn bis vierzehn Tage pausieren wird."

+++ Flink über die nötigen Fähigkeiten der Verteidiger +++

"Es ist immer so, wenn Tore fallen, ist der Letzte, der daneben steht, verantwortlich. Die Situation entsteht aber meist schon weiter vorne. Jeder Spieler muss da mit verteidigen. Dazu muss man zweikampfstark, kopfballstark und schnell sein. Natürlich muss du auch gut antizipieren können. Das Problem, wenn man hoch verteidigt, ist, dass die Spieler aufdrehen können und mit Tempo auf die Kette zulaufen können. Das ist dann schwierig zu verteidigen. Deshalb muss man gut positioniert sein."

+++ Flink zur Bedeutung eines möglichen Sieges +++

"Siege sind immer schöner. Die Heimfahrt aus Freiburg war auch schöner mit der Gewissheit, dass wir gewonnen hatten. Genau das wollen wir im Heimspiel hier in München auch zeigen. Es sind noch viele Punkte zu vergeben. Deshalb ist alles andere nur eine Momentaufnahme."

+++ Flick zur defensiven Stabilität +++

"Ich sage das immer wieder, wir haben auf der einen Seite unser Spiel mit viel Druck und hohem Pressing. Damit haben wir sie in Freiburg vor große Probleme gestellt. Dann später bist du nicht immer richtig dran, das haben wir heute nochmal angesprochen und hoffen, dass das am Samstag besser wird. Das können wird jetzt aber nicht mehr trainieren. Wir müssen mit der richtigen Energie in das Spiel gehen. Wir haben den Spielern die Szenen auch noch einmal im Video gezeigt. Ansonsten hat man gesehen, dass in Freiburg auch der Teamgeist zurück ist."

+++ Flick zu seinen Erwartungen +++

"Es ist so, dass wir uns vorgenommen haben, dass wir nach den zwei Niederlagen die nächsten drei Spiele gewinnen wollten. Wir wollen deshalb das letzte Spiel das Jahres gewinnen und den Fans ein gutes Spiel zeigen. Mit der notwendigen Spielfreude und hoffentlich auch den nötigen Toren. Wir sind bereit, alles rauszuholen. Morgen ist Thiago gesperrt, ansonsten stößt keiner mehr dazu. Wir haben elf fitte Feldspieler und dazu die fünf Jugendspieler. Heute haben wir nicht viel trainiert. Goretzka und Tolisso fallen aus."

+++ Es geht los +++

In diesen Minuten beginnt die Pressekonferenz in München. Hansi Flick sitzt schon auf der Bühne hinter den Mikrofonen. Gleich darf er sich zur Lage seiner Mannschaft äußern.

+++ Bekommt Zirkzee wieder eine Chance? +++

Der Erfolg der Bayern in Freiburg am Mittwoch hatte ein unerwartetes Gesicht: Joshua Zirkzee erzielte in seinem ersten Bundesligaspiel unmittelbar nach seiner Einwechslung den Siegtreffer. Darf der Youngster auf weitere Minuten hoffen oder muss der Niederländer gegen Wolfsburg wieder auf die Bank?

>> Mehr dazu: Salihamidzic äußert sich zu Joshua Zirkzee

+++ Was muss besser werden als in Freiburg? +++

Unter der Woche mühte sich der FC Bayern zu einem glücklichen Auswärtssieg beim SC Freiburg (3:1). Erst in der Nachspielzeit gelang den Münchnern gegen die Überraschungsmannschaft der zweifache Lucky Punch. Sicherlich will Flick am Samstag einige Verbesserungen in der Darbietung seiner Mannschaft sehen. In welchen Belangen gibt es noch Steigerungspotenzial bei der Flick-Elf?

+++ Hallo und herzlich willkommen +++

Bevor am Samstag der Ball zum letzten Mal in diesem Jahrzehnt durch die Münchner Allianz Arena rollt, steht am Freitag die letzte Spieltags-Pressekonferenz des Jahres beim FC Bayern an. Hansi Flick wird sich umfassend zur Situation seiner Mannschaft und dem anstehenden Spiel gegen den VfL Wolfsburg äußern.