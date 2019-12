Flick als Dauerlösung? Salihamidzic fordert Ruhe

Alexandra Beier, getty

Bleibt Flick über den Sommer hinaus Cheftrainer des FC Bayern?

In den kommenden Wochen wurde viel darüber spekuliert, wer ab Sommer den Trainerposten beim FC Bayern übernimmt. Angeblich haben die Münchner zwei Favoriten auserkoren. Während sich FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic nicht allzu viel entlocken lässt, gibt es nun offenbar noch eine dritte Option.

Nach dem letzten Bundesligaspiel des Jahres gegen den VfL Wolfsburg (ab 15:30 Uhr im Live-Ticker) wollen sich die Verantwortlichen des FC Bayern mit Interimscoach Hansi Flick zusammensetzen und über die nahe Zukunft diskutieren. Dabei wird es zunächst nur um die Monate bis zum Saisonende gehen. Dass der 54-Jährige darüber hinaus Cheftrainer bleibt, galt bislang als nahezu ausgeschlossen.

Doch nun will die "Münchner Abendzeitung" erfahren haben, dass im Klub auch diskutiert wird, ob Flick womöglich über die Saison hinaus Cheftrainer des FC Bayern bleibt und somit zur Dauerlösung wird. Dies hänge natürlich vom Abschneiden in der Champions League und Meisterschaft ab, so das Blatt, dennoch dürfe sich der bisherige Interimscoach Hoffnungen machen.

Salihamidzic meldet sich zu Wort - Hamann sicher

Bisher hießt es stets, der Niederländer Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) sei in der Chefetage des Rekordmeisters der Favorit auf den Trainerposten. Zudem wurden auch Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) Chancen eingeräumt. Flick dagegen war für die Spielzeit 2020/21 und darüber hinaus eigentlich kein Kandidat. Doch das könnte sich jetzt geändert haben.

Als sicher gilt, dass Flick die Münchner bis zur Sommerpause betreuen wird. Der Trainer ist bei den Verantwortlichen und der Mannschaft beliebt, hat dem Team wieder einen attraktiveren Spielstil eingeimpft und hat selbst immer wieder betont, dass er den Job gerne behalten würde. Die Verlängerung seines Engagements bis zum Ende der Saison 2019/20 gilt als Formsache.

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic ließ sich gegenüber "Sky" vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen den VfL Wolfsburg nicht allzu viel entlocken. Man werde das Thema mit Hansi Flick "nach dem Spiel in Ruhe" besprechen. "Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Hansi muss ja auch selbst wollen."

Sicher ist sich derweil der langjährige Bayern-Profi und heutige TV-Experte Dietmar Hamann. "Für mich ist ausgeschlossen, dass Hansi Flick im Januar nicht mehr Trainer der Bayern ist. Ich traue ihm das absolut zu. Von der Leistung waren unter Flick alle Spiele ok. Er ist mittlerweile sicher eine ernsthafte Option auch über den Sommer hinaus."