Kurz- oder Dauerlösung? Flick bleibt wohl beim FC Bayern

Alexandra Beier, getty

Bleibt Flick über den Sommer hinaus Cheftrainer des FC Bayern?

Hansi Flick bleibt mit großer Wahrscheinlichkeit bis zum Saisonende Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München. Bleibt der 54-Jährige gar über den Sommer hinaus?

"Es spricht absolut nichts dagegen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach dem 2:0-Erfolg zum Jahresabschluss gegen den VfL Wolfsburg bei "Sky", dass Flick bis zum Ende der Spielzeit 2019/20 an der Seitenlinie bleibt.

Flick hatte den Posten nach der Trennung von Niko Kovac Anfang November übernommen. Zuletzt hatte er nur eine Jobgarantie bis Weihnachten erhalten. "Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft, der Spielqualität sehr zufrieden. Die Ergebnisse sind auch sehr gut. Er macht einen guten Job", betonte Rummenigge, der ein abschließendes Gespräch mit Flick für Sonntag ankündigte.

Was darüber hinaus passiert, werde "man sehen", so Rummenigge weiter: "Es müssen ja auch immer beide Seiten zufrieden sein. Er war eigentlich darauf programmiert im Oktober zwei Spiele zu machen. Jetzt ist er zumindest bis Weihnachten da. Der Sommer ist dann auch nicht mehr weit."

Flick hielt sich mit einer Prognose noch zurück. "Wir werden Sonntag die Zeit finden, uns zusammenzusetzen. Ich bin nicht auf dem Sprung, ich habe Sonntag noch Zeit, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht", sagte der 54-Jährige. Die Münchner überwintern vier Punkte hinter Herbstmeister RB Leipzig auf Platz drei.

Hamann sicher: Flick bleibt beim FC Bayern

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte sich gegenüber "Sky" vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen den VfL Wolfsburg nicht allzu viel entlocken lassen. Man werde das Thema mit Hansi Flick "nach dem Spiel in Ruhe" besprechen. "Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Hansi muss ja auch selbst wollen."

Sicher ist sich derweil der langjährige Bayern-Profi und heutige TV-Experte Dietmar Hamann. "Für mich ist ausgeschlossen, dass Hansi Flick im Januar nicht mehr Trainer der Bayern ist. Ich traue ihm das absolut zu. Von der Leistung waren unter Flick alle Spiele ok."

Wird Hansi Flick beim FC Bayern zur Dauerlösung?

Die "Münchner Abendzeitung" will derweil erfahren haben, dass im Klub auch diskutiert wird, ob Flick womöglich über die Saison hinaus Cheftrainer des FC Bayern bleibt und somit zur Dauerlösung wird. Dies hänge natürlich vom Abschneiden in der Champions League und Meisterschaft ab, so das Blatt.

Bisher hießt es stets, der Niederländer Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) sei zur neuen Saison in der Chefetage des Rekordmeisters der Favorit auf den Trainerposten. Zudem wurden auch Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) Chancen eingeräumt. Flick dagegen war für die Spielzeit 2020/21 und darüber hinaus eigentlich kein Kandidat. Doch das könnte sich jetzt geändert haben.

Auch Hamann äußerte sich zu dieser Variante zu Wort. "Er ist mittlerweile sicher eine ernsthafte Option auch über den Sommer hinaus."