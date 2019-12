Gündogan trifft im Verfolgerduell gegen Leicester

Clive Brunskill, getty

Manchester City besiegte Leicester City in der Liga

Der englische Fußballmeister Manchester City ist durch ein 3:1 (2:1) mit einem Strafstoßtor von Nationalspieler Ilkay Gündogan im Verfolgerduell gegen Leicester City bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten herangerückt.

Weiterhin unangefochten vorn in der Premier League liegt Champions-League-Sieger FC Liverpool, der bei der Klub-WM in Katar im Endspiel am Samstag auf Flamengo traf und in der Premier League spielfrei hatte.

Die Reds von Teammanager Jürgen Klopp haben zehn Punkte Vorsprung auf Leicester und elf auf ManCity. Jamie Vardy (22.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Riyad Mahrez (30.), Gündogan per Foulelfmeter (43.) und Gabriel Jesus (69.) brachten aber die Citizens mit ihren Treffern auf die Siegerstraße.