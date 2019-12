Emre Can zu PSG? Tuchel wiegelt ab

Lintao Zhang, getty

Thomas Tuchel hat sich zu möglichen Transfers von PSG geäußert

Die anstehende Rückrunde wird wohl darüber entscheiden, ob Thomas Tuchel über die Saison hinaus Trainer bei Paris Saint-Germain bleibt. Seinem aktuellen Kader traut der Ex-BVB-Coach durchaus zu, die hohen Ziele der Vereinsführung zu erfüllen.

Nach dem souveränen 4:1-Sieg von PSG gegen Amiens in der französischen Liga äußerte sich Thomas Tuchel erstmals ausführlich zu möglichen Winter-Transfers des Tabellenführers der Ligue 1.

"Werden wir im Transferfenster etwas machen? Vielleicht, aber notwendig ist es nicht", erklärte der Deutsche, der damit auch einen möglichen Transfer von Emre Can ins Reich der Fabeln verwies.

Der deutsche Nationalspieler wurde in den letzten Wochen mit einem Wechsel an die Seine in Verbindung gebracht, nachdem er bei Juventus Turin keine Zukunft mehr hat.

"Ich bin zufrieden und sehr glücklich mit dem aktuellen Team", ergänzte Tuchel. "Wenn ein Spieler gehen will, dann müssen wir darüber reden, aber auch das ist absolut nicht notwendig", will der Trainer sein Aufgebot auf der anderen Seite auch nicht ausdünnen.