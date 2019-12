Nübel verlässt den FC Schalke 04 - Einigung mit Bayern?

Alexander Hassenstein, getty

Alexander Nübel wird den FC Schalke 04 wohl verlassen

Seit Wochen versuchte der FC Schalke 04 Torwart Alexander Nübel von einem Verbleib zu überzeugen. Nun hat der 23-Jährige endlich eine Entscheidung getroffen.

Nachdem am Sonntag zunächst "Funke Medien" und der "SID" berichteten, Nübel werde seinen 2020 auslaufenden Vertrag bei Schalke nicht verlängern, bestätigten die Königsblauen die Meldung kurze Zeit später.

"Nach allen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten mit Alexander Nübel und seinem Berater geführt haben, sind wir über seinen Entschluss nicht sehr überrascht und respektieren diesen selbstverständlich. Verstehen müssen wir seine Entscheidung indes nicht", erklärte Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider.

"Wir haben Alex in den vergangenen Monaten durch Worte und Taten deutlich aufgezeigt, welch zentrale Rolle er bei uns in der Zukunft hätte einnehmen können: als Torwart und Kapitän eine mit vielen jungen Spielern besetzte Mannschaft anzuführen, die bereits in der Hinrunde viele Sympathien gewonnen hat", ergänzte Schneider.

Nübel im Sommer ablösefrei

Durch Nübels Entscheidung müssen die Schalker im Sommer einen weiteren Spieler ablösefrei ziehen lassen, falls Nübel nicht schon im Winter verkauft wird. Bereits Leon Goretzka, Joel Matip und Sead Kolasinac haben die Knappen in den letzten Jahren verlassen, ohne Geld in die Kassen zu spülen.

Schalke soll Nübel zuvor mit einem Gehalt von fünf Millionen Euro und einer Ausstiegsklausel ab 2021 geködert haben. Offenbar zu wenig für den Schlussmann.

Wohin es Nübel in Zukunft zieht, ist noch nicht geklärt. Laut "Bild" hat sich der ehemalige U21-Nationaltorwart mit dem FC Bayern über einen Fünfjahresvertrag ab dem 01. Juli 2020 geeinigt.

Bei den Münchnern wäre Nübel in den kommenden Jahren nur Nummer zwei hinter Manuel Neuer. An der Seite des Nationalkeepers soll der Youngster ans höchste Niveau herangeführt werden und in Absprache mit Neuer sogar regelmäßige Einsätze bekommen. Ab 2023 soll Nübel dann Nummer eins des FC Bayern sein.

Nübel war 2015 vom SC Paderborn nach Schalke gekommen. In der vergangenen Saison löste der Keeper Ralf Fährmann als Nummer eins zwischen den Pfosten der Gelsenkirchener ab. Seither steigerte Nübel, der aufgrund einer Rotsperre erst am 31. Januar wieder spielen darf, seinen Marktwert auf geschätzt 15 bis 20 Millionen Euro.

Als Nachfolger für Nübel auf Schalke kommt Markus Schubert in Betracht. Auch der U21-Nationaltorwart gilt als ein großes Torwart-Talent.