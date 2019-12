FC Bayern bestätigt: Flick bleibt mindestens bis Sommer

Alexander Hassenstein, getty

Hansi Flick bleibt Trainer des FC Bayern

Was sich nach dem 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg bereits andeutete, ist nun offiziell: Hansi Flick wird bis zum Saisonende Trainer des FC Bayern München bleiben. Das gab der Rekordmeister am Sonntag bekannt.

Auch ein Verbleib über das Saisonende hinaus sei "für den FC Bayern ausdrücklich eine gut vorstellbare Option", hieß es in der Mitteilung der Münchner nach einem Gespräch zwischen Flick, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Flicks Vertrag gilt ohnehin noch bis 2021.

Der 54-Jährige hatte die Bayern Anfang November zunächst als Interimscoach von seinem entlassenen Chef Niko Kovac übernommen. Nach Siegen gegen Olympiakos Piräus in der Champions League (2:0) und im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund (4:0) war sein Engagement vorerst bis zur Winterpause verlängert worden.

Seither hat der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw zwar gegen Bayer Leverkusen und bei Borussia Mönchengladbach (jeweils 1:2) unglückliche Niederlagen hinnehmen müssen und das erklärte Ziel Tabellenführung noch nicht erreicht. Allerdings lobten die Münchner Bosse den spielerischen Fortschritt unter Flick, der zudem einen guten Draht zur Mannschaft hat.

Salihamidzic: "Hansi verdient unser Vertrauen"

"Der FC Bayern ist mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden. Unter ihm als Cheftrainer ist die sportliche Entwicklung hervorragend, sowohl was die Qualität unseres Spiels als auch die erzielten Ergebnisse betrifft", sagte Rummenigge: "Ich bin überzeugt, dass der FC Bayern auch im kommenden Jahr da weitermachen wird, wo er in den letzten Spielen aufgehört hat, nämlich attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen. Dazu wünsche ich Hansi Flick im Namen des gesamten FC Bayern viel Erfolg."

Auch Salihamidzic schwärmte in höchsten Tönen von Flick: "Dass sich unsere Spieler in den vergangenen Wochen spielerisch und charakterlich so überzeugend präsentiert haben, zeigt, dass wir mit Hansi Flick an der Spitze des Trainerteams auf dem richtigen Weg sind. Hansi verdient unser Vertrauen. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihm unsere sportlichen Ziele erreichen können, ob in der Meisterschaft, im DFB-Pokal oder auch in der Champions League."

Flick will "so viele Siege und Titel wie möglich nach München holen"

Flick freut sich über das Vertrauen, das ihm geschenkt wird: "Mir macht die Arbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam sehr viel Spaß. Wir haben in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde geschaffen", so der 54-Jährige.

"Jetzt laden wir die Akkus wieder auf und im Trainingslager bereiten wir uns danach intensiv auf die zweite Saisonhälfte vor. Und dann werden wir versuchen, so viele Siege und Titel wie möglich nach München zu holen", erklärte Flick.