LASK holt Husein Balić aus St. Pölten

Künftig Teamkollegen beim LASK: Reinhold Ranftl und Husein Balić (r.)

Vizemeister LASK verstärkt seine Offensive mit Sprintrakete Husein Balić. Der 23-Jähirge wechselt diesen Winter vom SKN St. Pölten zum Europa-League-Starter aus Linz. Im Gegenzug wird Nicolas Meister für eineinhalb Jahre an die Niederösterreicher verliehen.

Der LASK macht seinen Fans ein Weihnachtsgeschenk und gibt einen Tag vor dem Heiligen Abend die Verpflichtung von Husein Balić bekannt. Der 23-jährige Stürmer kommt per 1. Jänner vom SKN St. Pölten und unterschrieb bei den Linzern einen Vertrag bis Juni 2024.

"Wir freuen uns riesig, dass wir mit Husein Balić einen U21-Nationalteamspieler verpflichten konnten, der genau zu unserer Spielphilosophie passt und jene Mentalität mitbringt, für die der LASK steht", meint Vizepräsident Jürgen Werner zu dem Transfer.

Balić spielte seit Sommer 2015 beim SKN, bei dem er seit der vergangenen Saison Stammspieler war. In der aktuellen Spielzeit steuerte er in 18 Einsätzen in der Bundesliga vier Tore und zwei Vorlagen bei.

Nicolas Meister von den Juniors OÖ nach St. Pölten

Für St. Pölten war der Verkauf im Winter die letzte Chance, für Balić Ablöse zu kassieren. Kommenden Sommer wäre sein Vertrag ausgelaufen.

Im Zuge dieses Transfers wechselt LASK-Stürmer Nicolas Meister bis Juni 2021 leihweise zum SKN. Der U21-Teamspieler war im Herbst neun Mal für die Juniors OÖ im Einsatz, ehe ihn Anfang Oktober das Verletzungspech ereilte.

