"Sind uns einig!" Xhaka vor Unterschrift bei Hertha BSC

Julian Finney, getty

Granit Xhaka steht vor einem Wechsel zu Hertha BSC

Hertha BSC darf sich in der Rückrunde über prominente Verstärkung freuen. Wie der Berater von Granit Xhaka am Donnerstag bestätigte, hat sich der Schweizer Nationalspieler mit den Berlinern auf einen Winter-Wechsel geeinigt.

"Schauen Sie, ich sage es ganz offen und ehrlich: Wir sind uns mit Hertha BSC einig und würden gerne nach Berlin gehen", stellte Xhakas Berater José Noguera im Gespräch mit dem "Blick" unmissverständlich klar. Er und Xhaka hätten dies auch schon den Arsenal-Verantwortlichen mitgeteilt, ergänzte der Berater.

"Arsenal war über alle Schritte informiert, der Spieler und Hertha sind klar. Es geht nur noch um die Ablösesumme der Klubs", verriet Noguera, dass sich der FC Arsenal und die Alte Dame aus Berlin lediglich noch auf der finanziellen Ebene treffen müssen.

Der "Blick" berichtet, die Hertha habe rund 25 Millionen Euro für die Dienste des Mittelfeldspielers geboten und diese Offerte auch schon schriftlich hinterlegt.

"Granit möchte gerne wieder nach Deutschland wechseln", bestätigte Xhakas Berater zudem noch einmal die Gerüchte der letzten Tage, nach denen ein Wechsel zurück in die Bundesliga kurz bevorstehe.

Tischtuch zwischen Xhaka und Arsenal zerschnitten

Nachdem es zwischen Xhaka und dem FC Arsenal sowie den Gunners-Fans in den letzten Wochen kräftig knallte, soll ein Gespräch mit Neu-Trainer Mikel Arteta das Fass letztlich zum Überlaufen gebracht haben. Der Coach habe seinem Klienten einerseits öffentlich den Rücken gestärkt, ihn in einem Vier-Augen-Gespräch aber gesagt, dass er im Sommer gehen könne. "Das ist so", verriet Noguera.

Dieser Vertrauensbruch hat nun offenbar dazu geführt, dass der 27-Jährige die Londoner so schnell wie möglich verlassen will.

Xhaka war vor 2016 von Gladbach zu Arsenal gewechselt. Beim englischen Traditionsklub stieg er zum Kapitän auf, wurde aber Anfang November wegen eines Disputs mit den eigenen Fans abgesetzt.