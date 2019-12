ManCity kassiert überraschende Pleite

Shaun Botterill, getty

Manchester City unterlag bei den Wolves

Die Meisterschaft in der englischen Premier League rückt für Teammanager Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool immer näher. Nach dem 4:0 der Reds im Spitzenspiel bei Leicester City am zweiten Weihnachtsfeiertag patzte am Freitagabend Titelverteidiger Manchester City.

Die Mannschaft von Pep Guardiola verspielte bei den Wolverhampton Wanderers in Unterzahl eine 2:0-Führung und musste sich mit 2:3 (1:0) geschlagen geben.

Manchester verpasste damit den Sprung auf Platz zwei, den weiter Leicester hält. Die Citizens haben bereits 14 Punkte Rückstand auf Liverpool, Leicester liegt 13 Zähler hinter dem Champions-League-Sieger, der zudem ein Spiel weniger als die Konkurrenten ausgetragen hat.

Sterling verschießt zwei Elfmeter

Nach nur zwölf Minuten setzte es für die Gäste aus Manchester den ersten Rückschlag. Torwart Ederson kam nach einem tiefen Pass der Hausherren aus seinem Kasten gestürmt, traf Gegenspieler Jota an der Hüfte und wurde wegen einer Notbremse (12.) vom Platz gestellt.

Statt die numerische Überlegenheit zu nutzen, wurden die Wolves von den Citizens zunächst kalt erwischt. Nach einem Foul von Dendoncker an Mahrez zeigte Referee Atkinson nach Rücksprache mit dem VAR-Assistenten auf den Punkt. Sterling verschoss im ersten Versuch, allerdings liefen einige Wolverhampton-Profis zu früh in den Strafraum und sorgten für eine Wiederholung des Elfmeters. Kurios: Sterling verschoss auch seinen zweiten Versuch vom Punkt, traf dafür aber im Nachsetzen zum 1:0.

Wenige Minuten nach Wiederbeginn vollendete der englische Nationalspieler einen mustergültig ausgespielten Konter zum vermeintlich vorentscheidenden 2:0 für die Gäste (50.).

Doherty versetzt Pep den K.o.-Schlag

Doch Wolverhampton steckte nicht auf und wurde in der Schlussphase von Minute zu Minute zwingender. Nach dem schnellen Anschluss durch Adama Traoré (55.) besorgte Raúl Jiménez nach einem kapitalen Ballverlust von Benjamin Mendy zunächst den Ausgleich (82.).

Eine Minute vor dem Ende versetzte Matt Doherty dem Team von Pep Guardiola dann den K.o.-Schlag. Aus 15 Metern versenkte Doherty den Ball unhaltbar zum 3:2 im Kasten.