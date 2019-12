Medien: Bayern klopft bei ter Stegen an

Maja Hitij, getty

Marc-André ter Stegen soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Hofft der FC Bayern auf einen spektakulären Transfercoup? Spanische Medien berichten, dass der deutsche Rekordmeister bei Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen angeklopft und die Chancen auf einen Wechsel ausgelotet haben soll.

Zwar hat der FC Bayern laut übereinstimmenden Meldungen in Alexander Nübel bereits einen Nachfolger für Manuel Neuer in der Hinterhand, offiziell ist der Transfer des Noch-Schalkers an die Säbener Straße aber noch nicht. Das womöglich aus gutem Grund.

Nach Informationen der "Mundo Deportivo" ist der FC Bayern einer von drei europäischen Spitzenklubs, die sich nach der Verfügbarkeit von Marc-André ter Stegen erkundigt haben. Alle drei Vereine haben demnach nachgefragt, ob sich der deutsche Nationalspieler einen Wechsel vorstellen könne.

Während die Münchner auf lange Sicht einen Nachfolger für Manuel Neuer suchen, sondiert Juventus den Markt nach einem Erben für das Duo Szczesny/Buffon, das nicht (mehr) höchsten Ansprüchen genügt. Gleiches gilt für Paris Saint-Germain, das in Keylor Navas (33) ebenfalls eine Nummer eins hat, deren Zeit langsam aber sicher abläuft.

Ablösesumme von mindestens 100 Millionen Euro

Alle drei Klubs - allen voran der FC Bayern - seien sich bewusst, dass sie für einen Transfer von Marc-André ter Stegen mindestens 100 Millionen Euro auf den Tisch legen müssen. Im Vertrag des Nationaltorwarts ist sogar eine festgeschrieben Ablöse in Höhe von 180 Millionen Euro festgelegt.

Dazu gibt es noch ein weiteres, nicht ganz kleines Problem: ter Stegen will Barcelona nicht verlassen und präferiert einen Verbleib bei den Katalanen. Laut "MD" will der 27-Jährige sogar seine Karriere beim spanischen Meister beenden. Die Bedingung: Barcelona stellt ihm ein Team zur Seite, das regelmäßig um die größten Titel mitspielt.

Auch Barca will seine Nummer eins auf keinen Fall ziehen lassen. Angeblich hat der Klub bereits neue Vertragsgespräche anberaumt, um das 2022 auslaufende Arbeitspapier des Gladbachers vorzeitig zu verlängern.