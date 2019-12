Werder sucht das Bollwerk: Vestergaard-Rückkehr denkbar?

Steve Bardens, getty

Klatscht Jannik Vestergaard zukünftig wieder im Trikot von Werder Bremen?

Platz 17 mit nur 14 Punkten nach der Hinrunde: Bei Werder Bremen herrscht große Not und auch Handlungsbedarf in Sachen Transfers. Besonders benötigt wird ein Innenverteidiger. Kehrt womöglich Jannik Vestergaard zurück, der auch in Gladbach spielte?

Mit satten 41 Gegentoren stellt der SV Werder Bremen die schlechteste Defensive der Bundesliga. Nicht nur auf Trainer Florian Kohfeldt, sondern auch Manager Frank Baumann wartet in der Winterpause viel Arbeit. Denn für die Grün-Weißen ist klar: So kann es nicht weitergehen.

Gesucht wird vor allem nun ein robuster und kopfballstarker Innenverteidiger, um die Schießbude der Liga zu schließen. Dabei denkt man an der Weser laut "Bild" an zwei aus der Bundesliga bekannte Namen.

Einer davon ist Jannik Vestergaard, der das Anforderungsprofil perfekt erfüllen würde. Denn mit 1,99 Meter ist der Däne ein kaum zu überwindendes Bollwerk in der Innenverteidigung. Zudem ist aus England zu hören, dass der ehemalige Gladbacher mit seiner momentanen Situation bei Southampton (zuletzt sieben Liga-Spiele ohne Einsatz) unzufrieden ist.

Zudem spielte er vor seiner Gladbacher Zeit zwischen Januar 2015 und Sommer 2016 in Bremen und bräuchte wohl keine Eingewöhnungszeit. Die knappe Kasse dürfte einen Wechsel - und sei es nur eine Leihe bis zum Sommer - allerdings erschweren.

Selbiges gilt für den Fall Kevin Vogt, dessen Zukunft nach seiner Absetzung als Kapitän bei der TSG Hoffenheim unsicherer denn je erscheint. Der ehemalige Kölner wäre wiederum ein spiel- und weniger ein zweikampfstarker Mann. Zudem ist es auch fraglich, ob Vogt den Schritt vom Europapokal-Aspiranten Hoffenheim zum Abstiegskandidaten Bremen machen würde.