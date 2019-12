Bayern-Youngster vergleicht sich mit Paul Pogba

Srdjan Stevanovic, getty

Malik Tillman spielt in der U19 des FC Bayern

In der Jugendabteilung des FC Bayern München tummeln sich viele Talente. Aber nur wenige schaffen den Sprung in den Profikader. Ein vielversprechender Youngster der U19 ist Malik Tillman.

"Malik ist jüngerer U19-Jahrgang, aber körperlich schon eine Kante", schwärmte Campus-Chef Jochen Sauer gegenüber "Bild" und ergänzte: "Er hat eine sehr, sehr gute Technik. Ist schwer vom Ball zu trennen."

Tillman könne jedoch noch viel besser werden, "wenn er insgesamt noch etwas dynamischer wird. Da hilft ihm das, mal Stürmer zu spielen, er hat da auch eine sehr gute Treffer- und Vorbereitungsquote", fügte Sauer hinzu.

Bei der U19 kommt Tillman zumeist als Stürmer zum Einsatz. Lieber spielt der 17-Jährige aber etwas defensiver. "Ich spiele schon lieber Achter oder Zehner als Mittelstürmer. Tore schießen kann ich von dort auch. Und ich habe das Spielfeld vor mir, kann meine Kreativität ausnützen", so der U17-Nationalspieler.

Tillmans fußballerisches Vorbild ist Weltmeister Paul Pogba. "Ich mag Pogba gern, sein Spielstil ähnelt meinem, wenn ich Zehner oder Achter spiele. Was er macht, finde ich richtig stark. Er ist schon so eine Art Vorbild", so der Bayern-Youngster.

Tillman hat in dieser Saison in 13 Ligaspielen bereits zehn Tore erzielt. Hinzu kommen zwei Treffer in der Youth League.