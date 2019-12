Barca vor Bayern und Liverpool: So viel zahlen die Topklubs

Maja Hitij, getty

Die Stars des FC Barcelona haben auch beim Blick auf ihr Konto gute Laune

Geld regiert nicht nur die Welt, sondern auch den Fußball. Und so ist es wenig überraschend, dass die Klubs, die ihren Spielern die höchsten Gehälter zahlen, auch die erfolgreichsten Mannschaften stellen. Eine neue Studie offenbart nun, in welchem Ausmaß die Klubs ihre Stars entlohnen.

Das weltweite Gehaltsranking der Sportklubs führt laut der jüngst veröffentlichten Studie von "Sporting Intelligence" der FC Barcelona an. Die Katalanen zahlen in der aktuellen Saison ein Durchschnittsgehalt in Höhe von 11,5 Millionen Euro an Lionel Messi, Marc-André ter Stegen und Co. Hinter den Katalanen folgt Real Madrid mit einem durchschnittlichen Salär von 10,44 Millionen Euro.

Auch die Profis von Juventus Turin dürfen ihrem Gehaltscheck mit großer Freude entgegenfiebern. Die Alte Dame entlohnt ihre Stars im Schnitt mit einem Gehalt von 9,46 Millionen Euro. Auf den weiteren Plätzen folgen Paris Saint-Germain (8,36 Mio.) und Manchester City (8,18 Mio.).

Mehr dazu: Die Durchschnittsgehälter der Bundesliga

Der FC Bayern zahlt seinen Profis im Schnitt 7,6 Millionen Euro und liegt damit im fußball-internen Ranking auf Platz sechs. Auf Platz sieben folgt der englische Rekordmeister Manchester United (7,17 Mio.), die Top 10 komplettieren der Atlético Madrid (6,59), der FC Liverpool (6,48 Mio.) und der FC Arsenal (5,6 Mio.).