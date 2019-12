Medien: Schalke an Juve-Talent interessiert

Marco Rosi, getty

Steht Merih Demiral (li.) beim FC Schalke auf der Liste?

Mit Michael Gregoritsch hat der FC Schalke für die anstehende Bundesliga-Rückrunde bereits eine neue Offensivkraft gefunden. Auf der Suche nach einem neuen Mann für die Defensive versuchen die Knappen ihr Glück jetzt angeblich in der Serie A.

Mit Jonjoe Kenny hat sich auf der rechten Abwehrseite des FC Schalke in der Hinrunde zwar ein Profi festgespielt, allerdings ist der Engländer nur ausgeliehen und wird die Knappen im Sommer wieder verlassen. Auch in der Innenverteidigung deutet sich ein Abgang an, nachdem Matija Nastasic zuletzt öffentlich über einen Wechsel sprach. Für dieses Szenario planen die Königsblauen nun offenbar vor.

Laut italienischen Medien könnten sich Trainer David Wagner und Co. in der Winterpause um die Dienste von Merih Demiral bemühen. Der Defensivmann, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Seite spielen kann, kommt bei Juventus Turin nicht über die Reservistenrolle hinaus und gehört nach Informationen von "Tuttosport" zu den Spielern, die Juve in den nächsten Tagen verlassen könnten.

Der FC Schalke soll einer von vielen Vereinen sein, die ein Auge auf den türkischen Nationalspieler geworfen haben. Ob die Alte Dame den 21-Jährigen verkaufen würde, steht allerdings in den Sternen. Demiral wechselte erst im Sommer 2019 für 18 Millionen Euro von Sassuolo Calcio zu Juventus. Sollten die Turiner den Abwehrspieler (Vertrag bis 2024) ziehen lassen, dann wohl lediglich im Rahmen eines Leihgeschäfts.

Demiral spielte in der B- und A-Jugend für den türkischen Traditionsklub Fenerbahce und wechselte anschließend nach Portugal, wo er für AC Alcanenense und Sporting auflief. Im Sommer 2018 kehrte er für ein halbes Jahr in die Türkei zurück, ehe er sich zu einem Wechsel nach Italien entschloss.

Internationale Bekanntheit erlangte der Abwehrspieler durch seine Auftritte in der türkischen Nationalmannschaft, für die er in der EM-Qualifikation alle zehn Spiele bestritt.