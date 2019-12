Hertha-Star offenbar vom Training freigestellt

Simon Hofmann, getty

Salomon Kalou wird Hertha BSC wohl verlassen

Hertha BSC hat Routinier Salomon Kalou offenbar vom Training freigestellt. Der Angreifer soll den Berliner Bundesligisten verlassen und sich einen neuen Verein suchen.

Laut "Bild" wird der 34-jährige Ivorer beim Start in die Rückrundenvorbereitung am Sonntag in Berlin genauso wenig dabei sein wie beim Trainingslager in Orlando (2. bis 10 Januar).

Manager Michael Preetz und Trainer Jürgen Klinsmann entsprechen mit der Freistellung dem von Kalou bei den Verantwortlichen hinterlegten Wechselwunsch. Der Stürmer und sein Berater Jan de Visser wollen die freie Zeit bis zur Rückrunde nutzen, um einen Transfer einzufädeln.

Sowohl bei Klinsmann als auch unter dessen Vorgänger Ante Covic hatte Kalou zuletzt nur noch eine sportliche Nebenrolle gespielt.

Eine Rückkehr zu Feyenoord Rotterdam, wo 2003 seine Profi-Karriere begann, aber auch ein Wechsel in die USA oder nach China sind denkbare Szenarien.

Kalou war 2014 von OSC Lille zur Hertha gewechselt und hatte seitdem in 173 Pflichtspielen für die Alte Dame 53 Treffer erzielt. Sein Vertrag beim Hauptstadtklub läuft nach der Saison aus.