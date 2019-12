Darum wird's nichts mit Vestergaards Rückkehr nach Bremen

Michael Steele, getty

Jannik Vestergaard spielt in der englischen Premier League

Diese Nachricht weckte am Wochenende bei wohl allen Fans des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen neue Hoffnungen im Kampf um den Klassenerhalt, der ab Mitte Januar 2020 vollends angegangen werden soll: Abwehrrecke Jannik Vestergaard soll noch im Januar zurück an die Weser transferiert werden, um die wackelige Defensivreihe neu zu stabilisieren. Ein jüngster Medienbericht verriet jetzt: Daraus wird nichts!

Wie der "kicker" am Sonntag vermeldete, hat sich der Plan von einer Rückholaktion des dänischen Nationalspielers bereits zerschlagen, ehe er richtig konkret wurde.

Woran der Deal, der wohl eine mindestens halbjährige Ausleihe von Vestergaards Klub FC Southampton beinhaltet hätte, genau gescheitert ist, wurde nicht bekannt.

Klar ist, dass der 27-jährige Abwehrhüne vorerst nicht zurück an die Weser wechseln wird. Zwischen 2014 und 2016 hatte Vestergaard in Bremen unter Vertrag gestanden, ehe er sich als Stammspieler in Richtung Gladbach verabschiedet hatte. Seit 2018 kickt der 1,99-m-Hüne nun auf der Insel bei der Mannschaft es österreichischen Teammanagers Ralph Hasenhüttl, hatte zuletzt aber seinen Platz in der Startformation einige Male eingebüßt.

Obwohl Werder Bremen mit Niklas Moisander, Milos Veljkovic, Sebastian Langkamp, Ömer Toprak, Marco Friedl und Christian Groß viele Optionen in der zentralen Defensive besitzt, gilt die Abwehr bisher als klare Schwachstelle der Bremer. Die 41 Gegentore in 17 Spielen sind Ligatiefstwert.

Ex-Spieler Vestergaard wird wohl nicht dabei mithelfen, die Lücken in der Hintermannschaft zu stopfen.