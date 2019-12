Asamoah erklärt Wagners schnellen Erfolg auf Schalke

Maja Hitij, getty

David Wagner steht mit dem FC Schalke zur Pause auf Platz 5

Kultspieler Gerald Asamoah hat erklärt, warum der neue Cheftrainer David Wagner seiner Meinung nach so gut zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 passt.

"Was David Wagner aus Schalke innerhalb eines sehr überschaubaren Zeitraums gemacht hat, verdient größte Anerkennung. Elementar wichtig war dabei, dass er sich nicht gescheut hat, das Gespräch mit Huub Stevens zu suchen", meinte Asamoah in einem Gastbeitrag im "kicker".

Nachdem sich die Gelsenkirchener in der zurückliegenden Saison erst am 33. Spieltag retteten, trumpft Königsblau in dieser Spielzeit wieder auf und träumt von der Rückkehr ins europäische Geschäft. Zur Halbserie liegt S04 auf dem fünften Tabellenplatz und nur knapp hinter dem Deutschen Meister FC Bayern München und dem Erzrivalen Borussia Dortmund.

Dass sich Wagner für den Weg der Kommunikation mit Schalkes Trainerlegende Huub Stevens entschieden hat, rechnete ihm Ex-Nationalspieler Asamoah hoch an: "Huub hat schonungslos alle Karten auf den Tisch gelegt - zum Wohle des FC Schalke 04. Und David Wagner hat es verstanden, die Ratschläge und Hinweise anzunehmen, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Auch deshalb sehen wir nun eine Mannschaft, die extrem fit ist und die gerne wieder an körperliche Grenzen geht."

Harit als bestes Beispiel für Schalker Trendwende

Der 41-Jährige hatte von März bis Mai interimsmäßig als gemeinsam mit Co-Trainer Mike Büskens unter Huub Stevens gearbeitet. In dieser Zeit fand Asamoah eine gespaltene Mannschaft vor, die fast aus der Bundesliga abgestiegen wäre: "Es ist kein Geheimnis, dass einiges im Argen lag. Es sah so aus, dass es Monate brauchen würde, um alles wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Doch dann passte alles schnell zusammen", freute sich der ehemalige Stürmer.

Besonders steche im Zuge der schnellen Entwicklung auf Schalke Kreativspieler Amine Harit hervor. Der junge Marokkaner sei exemplarisch für ein neues Selbstverständnis der S04-Profis: "Die Spieler haben schnell gemerkt, dass er eine klare Linie hat. Und sie rechnen es ihm hoch an, dass er ihnen Vertrauen schenkt."