Medien: Premier-League-Klub denkt an Boateng-Transfer

Srdjan Stevanovic, getty

Verlässt Jérôme Boateng den FC Bayern im Winter?

Einzig der dünnen Personaldecke ist es geschuldet, dass Jérôme Boateng noch beim FC Bayern unter Vertrag steht. Der Innenverteidiger denkt noch immer über einen Abschied nach, der Rekordmeister stellt sich aber offenbar quer. Ein potenzieller Abnehmer auf der Insel könnte sich nun aber trotzdem in Stellung bringen.

Spätestens seit den Verletzungen von Niklas Süle und Lucas Hernández geht der FC Bayern in der Defensive personell auf dem Zahnfleisch. Einen weiteren Ausfall könnte die Abwehr des Rekordmeisters nur schwer auffangen. Ein Verkauf von Jérôme Boateng ist nach "Sport Bild"-Informationen daher unwahrscheinlich.

Gänzlich ausgeschlossen ist ein Winter-Abschied des Abwehrspielers allerdings nicht. Trainer Hansi Flick betonte im Gespräch mit dem "kicker", dass die Entscheidung allein beim 31-jährigen Edel-Reservisten liege, der Rekordmeister demnach nicht zwingend auf einen Verbleib bestehe.

Sollte sich Boateng zu einem Winter-Wechsel entschließen, könnte der ehemalige Nationalspieler laut englischen Medienberichten womöglich auf der Insel unterkommen. So berichtet der "Daily Star", dass der FC Arsenal über einen Deal nachdenkt.

Gunners-Coach Mikel Arteta soll im Winter frische Millionen für Neuzugänge zur Verfügung haben und einen Teil davon in Boateng investieren wollen. Nachdem die Londoner in den ersten 20 Saisonspielen bereits 30 Tore kassierten, sehen die Klubchefs in diesem Mannschaftsteil besonderen Nachholbedarf.

Ein möglicher Kauf von Jérôme Boateng könnte gleichzeitig die Tür für einen Abschied von Shkodran Mustafi öffnen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler spielt beim FC Arsenal schon lange keine Rolle mehr und soll mit einem Wechsel nach Italien oder Spanien liebäugeln.