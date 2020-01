Bundesligisten loten Winter-Transfer von Pollersbeck aus

Oliver Ruhnke via www.imago-images.de

Julian Pollersbeck spielt beim HSV kaum noch eine Rolle

Neues Jahr, neues Glück? Julian Pollersbeck steht beim Hamburger SV vor dem Aus und will die Hanseaten so schnell wie möglich verlassen. Da kommt es dem HSV-Keeper sicher nicht ganz ungelegen, dass gleich zwei Vereine aus der Fußball-Bundesliga Interesse an einem Wintertransfer zeigen.

Nach Informationen der "Hamburger Morgenpost" haben es sowohl Hertha BSC als auch der 1. FC Union Berlin auf Pollersbeck abgesehen.

Die von Klinsmann trainierte Hertha hat sich zwar laut dem Bericht noch nicht abschließend entschieden, ob tatsächlich ein neuer Torwart kommen soll. Über den 25-Jährigen wurde allerdings schon nachgedacht. Der ehemalige U21-Keeper könnte dann den alternden Rune Jarstein ersetzen.

Bei Union sucht man offenbar nach einem Nachfolger für Rafael Gikiewicz, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft. Im Umfeld des Klubs wurde der Name Pollersbeck nach "Mopo"-Informationen bereits gehandelt.

Bislang soll jedoch keiner der beiden Hauptstadtklubs eine konkrete Anfrage an den HSV gestellt haben. Zumal für Pollersbeck, dessen Vertrag noch bis 2021 läuft, eine Ablöse in ungenannter Höhe zu zahlen wäre. Kostenlos wollen die Verantwortlichen des Nordklubs den U21-Europameister von 2017 nicht ziehen lassen - trotz mangelnder Berücksichtigung durch Coach Dieter Hecking.

Pollersbeck durfte in dieser Saison noch kein einziges Mal für den Zweitligisten zwischen den Pfosten stehen. Sein letztes Pflichtspiel datiert vom 4. Mai. 2019, als der HSV zuhause mit 0:3 gegen den FC Ingolstadt verlor.